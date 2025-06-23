В России продолжается прием заявок на премию «За верность науке»
В рамках Десятилетия науки и технологий в России продолжается прием заявок на XI Всероссийскую премию «За верность науке». Конкурс организован Министерством науки и высшего образования РФ.
Награда вручается ежегодно с 2015 года за выдающиеся успехи в области научного просвещения. Ее задачи — не только популяризация науки, но и расширение круга ученых, вовлеченных в просветительскую деятельность, усиление их присутствия в медиа, развитие новых форм коммуникации и формирование позитивного образа российской науки.
В 2025 году премия проводится в одиннадцатый раз. Подать заявку можно до 31 июля на официальном сайте. Торжественная церемония награждения пройдет в октябре.
Организатор мероприятия — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Партнерами выступают РАН, НИЦ «Курчатовский институт», МГУ, госкорпорации «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», а также благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», который более пяти лет формирует финансовую часть награды.
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