Прокурор запросил от пяти лет до 21 года иностранным наемникам «Азова»*

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В Ростове-на-Дону прошло заседание Южного окружного военного суда по делу иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях в Донбассе в составе националистической бригады «Азов».
Как передает РИА Новости, прокурор запросил для них наказание от 5 до 21 года колонии.
Прокурор предложил назначить Матиасу Густавссону, Векославу Пребегу и Джону Хардингу по 21 году, Дилану Хили — 5 лет лишения свободы, а Эндрю Хиллу — 6 лет лишения свободы.
Также было подано ходатайство об объявлении их в розыск и заочном аресте. Следующее заседание назначено на 14.00 мск 9 апреля.
Уголовное дело в отношении пятерых иностранных наемников было передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в апреле 2023 года. На первом заседании в конце мая, суд, по ходатайству прокурора, обратился в главное управление военной полиции Минобороны России для установления местонахождения подсудимых.
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Прокурор предложил назначить Матиасу Густавссону, Векославу Пребегу и Джону Хардингу по 21 году, Дилану Хили — 5 лет лишения свободы, а Эндрю Хиллу — 6 лет лишения свободы.
Уголовное дело в отношении пятерых иностранных наемников было передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в апреле 2023 года. На первом заседании в конце мая, суд, по ходатайству прокурора, обратился в главное управление военной полиции Минобороны России для установления местонахождения подсудимых.
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Артем Кузьмин