Украинские женщины пополнили 12-ю спецбригаду «Азов»* на Кременском направлении

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На Сватовско-Кременском участке спецоперации в радикальную бригаду «Азов»* поступило пополнение из женщин. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«В зону ответственности 12 бригады спецназначения «Азов»* прибыло очередное пополнение в состав которого вошли женщины», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, все эти женщины подписали контракт с Минобороны Украины. После этого они получили воинско-учетные специальности во время обучения, которое проводилось на одном из украинских полигонов.
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* Запрещенная в России экстремистская организация.
Элина Позднякова