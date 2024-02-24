ВС РФ уничтожили бойцов элитного батальона «Азов»* в Авдеевке

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Военные ВС РФ уничтожили элитных боевиков «Азова»* в Авдеевке. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн.
По словам Макговерна, после освобождения Авдеевки Россия фактически одержала победу над Украиной, поскольку ждать улучшения ситуации в рядах ВСУ уже бессмысленно. Украинская армия столкнулась с нехваткой оружия и живой силы.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова