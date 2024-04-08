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Пропавшая российская семья с детьми около года жила в лесном шалаше

Пропавшая семья с двумя детьми 11 месяцев жила в шалаше в Тульской области
08 апреля 2024, 15:58
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Пропавшую семью с двумя детьми, которая более полугода находилась в федеральном розыске, обнаружили в Тульской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин в своём Telegram-канале.
Отмечается, что найти семью помогли неравнодушные граждане. Выяснилось, что две девочки в возрасте 10 и 12 лет на протяжении 11 месяцев жили с матерью и отчимом в самодельном лесной шалаше. Стены жилища были отделаны фанерой, а крыша представляла собой кусок линолеума. На протяжении почти года семья готовила еду на костре и мылась в тазу, нагревая воду на огне. Дети не посещали школу и больницу.

К своему посту Крупин прикрепил фотографии, которые показывают малые размеры жилища, которые не превышают десятка квадратных метров. Кровать в доме сделана из нескольких матрасов и тряпок, члены семьи спали все вместе. Также на домике видна самодельная дымовая труба, которая покрылась копотью.



Омбудсмен в беседе с РИА Новости рассказал, что семья переехала в Ярославскую область из Пермского края. Однако мать по решению суда хотели ограничить в родительских правах. После этого семья пропала.

В настоящее время дети проходят реабилитацию в Туле. Их опекуном хочет стать бабушка, проживающая в Пермском крае.

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