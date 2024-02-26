Пропавшую в Сибири школьницу нашли за две с половиной тысячи километров от дома

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Пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли в Московской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУМВД по Новосибирской области.
Девочку-подростка искали около недели. Последний раз она была замечена видели вечером 19 февраля в Новосибирске. Ранее следователи СК возбудили уголовное дело в связи с долгим отсутствием сведений о местонахождении ребенка и организовали ее розыск.
Несовершеннолетняя находилась от дома на расстоянии более чем две с половиной тысячи километров.
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Алина Юрчак