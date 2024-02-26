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Пропавшую в Сибири школьницу нашли за две с половиной тысячи километров от дома

15-летнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске, нашли через неделю в Подмосковье
26 февраля 2024, 10:02
Фото: istock / finwal

Фото: istock / finwal

Пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли в Московской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУМВД по Новосибирской области.

Девочку-подростка искали около недели. Последний раз она была замечена видели вечером 19 февраля в Новосибирске. Ранее следователи СК возбудили уголовное дело в связи с долгим отсутствием сведений о местонахождении ребенка и организовали ее розыск.

Несовершеннолетняя находилась от дома на расстоянии более чем две с половиной тысячи километров.


Сейчас полицейские решают вопрос о передаче девочки ее родителям. Подробности путешествия юной сибирячки не приводятся.

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#уголовное дело
#следователи
#розыск
#полицейские
#дома
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В Ростове-на-Дону предпринимателю сломали нос и ребра в магазине гаджетов
26 февраля 2024, 09:53

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В Ростове-на-Дону мужчина сломал ребра 35-летнему предпринимателю в магазине гаджетов. Об этом сообщает Телеграм-канал Don Mash.

По данным издания, несколько недель бизнесмен зашёл в магазин на Университетском, где продают продукцию Apple. По словам россиянина, за ним начал следовать бородатый мужчина и начал сыпать угрозами. Незнакомец накинулся на мужчину с кулаками: сломал ему нос и ребра.

Очевидцы спустя какое-то время сумели разнять дерущихся. Знакомые отвезли пострадавшего в больницу, а нападавший скрылся.

Ранее сообщалось, что В Крыму пьяные участники ЧВК избили посетителей кафе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#магазин
#бизнесмен
#мужчина
#избиение
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В Уфе поймали мошенника, выманившего у жительницы Подмосковья 4 млн рублей
26 февраля 2024, 09:18

Фото: iStock/BrianAJackson

36-летнего жителя Уфы, подозреваемого в телефонном мошенничестве, задержали по месту жительства полицейские Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным полиции, мужчина позвонил на мобильный 59-летней жительнице Подмосковья, представился работником сайта госуслуг и убедил её в том, что мошенники пытаются завладеть её личными данными. Далее разговор продолжился с лжесотрудником Центробанка, который убедил женщину перевести все сбережения на счета, принадлежащие аферистам. Женщина перевела около 4 млн рублей. Поняв, что её обманули, она обратилась в полицию», — говорится в сообщении.
В результате расследования полицейские установили, что чьи счета переводились деньги потерпевшей, и задержали мошенника в Уфе при поддержке Росгвардии.

Сейчас следователи ищут подельников задержанного и устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям.

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#криминал
#мошенник
#подмосковье
#московская область
#полиция
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Американский военный поджёг себя у посольства Израиля в Вашингтоне в поддержку Палестины
В Вашингтоне военный поджёг себя возле посольства Израиля в знак протеста
26 февраля 2024, 08:14

Фото: istock / Dwirant

Офицер Военно-воздушных сил США поджег себя напротив посольства Израиля в Вашингтоне в знак протеста против действий американских и израильских политиков в секторе Газа. Об этом информирует The New York Times.
По данным издания, инцидент произошел 25 февраля примерно в около 12:00 по местному времени (20:00 мск). Официальные лица сообщили, что мужчина также опубликовал видео, на котором он кричит «Свободная Палестина!».

По словам мужчины, он является действующим военные ВВС США, но пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек на данный момент не подтвердила эти данные.

Представитель Секретной службы США рассказал журналистам, что власти получили сообщение о человеке, у которого, возможно, были проблемы с психикой. Американца доставили в больницу в критическом состоянии, кроме него пострадавших нет.

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Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области

#сша
#военные
#данные
#инцидент
#мужчина
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Зачинщики драки в баре в Крыму задержаны
МВД в Крыму завело уголовное дело против двух бойцов ЧВК «Медведи»
26 февраля 2024, 07:27

Фото: istock / choochart choochaikupt

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки в баре в Черноморском районе Крыма. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на ГУ МВД по Республике Крым.

Задержано двое зачинщиков драки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Виновным грозит тюремное заключение сроком до семи лет.

Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» ворвались в крымское кафе с оружием и уложили всех посетителей на пол. Мужчины пришли в заведение после того, как их вызвали сослуживцы, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. У них произошел конфликт с гостями заведения. Всех находившихся в здании заставили лечь на пол, а пьяные бойцы стали избивать и оскорблять людей из компании, с которой у них возник конфликт.

Один из потерпевших находится в тяжелом состоянии, у него разбит череп, у других зафиксированы сотрясения и переломы носов. По словам свидетеля, такие происшествия происходили в поселке неоднократно.

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Перед смертью предателя Кузьминова в Испании был убит ещё один гражданин России

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#мвд
#конфликт
#уголовное кафе
#хулиганство
#крым
#чвк
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Перед смертью предателя Кузьминова в Испании был убит ещё один гражданин России
РИА Новости: Ещё одного россиянина убили в Испании перед смертью Кузьминова
26 февраля 2024, 07:15

Фото: iStock/HieronymusUkkel

Перед смертью летчика-предателя Максима Кузьминова в том же районе был убит еще один россиянин. Об этом РИА Новости рассказал испанский ресторатор Косина Фусьон.

По его словам, в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли труп Кузьминова, проживают в основном выходцы из Украины и из России, между которыми после начала спецоперации резко увеличилось число потасовок.

«Несколько дней назад убили другого русского, но не знаю, конкретно кого», — сказал Фусьон. Бизнесмен отметил профессионализм киллеров: убийцы не оставили никаких следов, их не смогли зафиксировать камеры.

Еще один источник РИА Новости, местный агент по недвижимости Ана Мария, рассказала, что Кузьминов вряд ли мог купить квартиру в Вильяхойосе, а арендовать получилось бы только по серой схеме, так как в агентстве у него попросили бы рабочий контракт или официальную декларацию о доходах.

Как и Косина Фусьон, она также подтвердила, что в доме, где жил Максим Кузьминов, проживает мало испанцев. Большинство его обитателей — это выходцы из таких стран, как Россия, Украина, Дания, Швеция, Великобритания, Нидерланды и т.д.

Застреленного в испанском городе Вильяхойоса российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова идентифицировали благодаря поддельному паспорту. Лётчик-предатель Максим Кузьминов въехал в Испанию по чужим документам. У него был паспорт 33-летнего Игоря Шевченко — ополченца из ДНР, погибшего ещё в 2014 году. Украинский паспорт был выдан перебежчику 22 сентября 2023 года, сообщает телеграм-канал Mash. Новую жизнь после дезертирства и фактически убийства боевых товарищей он пытался начать, выдавая себя за беженца из Донецка. Таким образом, разъяснилась путаница с возрастом, возникшая после первых публикаций: по фейковым документам Кузьминову было 33 года.

«Новая личность» предателя не является вымышленной. По информации телеграм-канала, Игорь Щевченко родился 15 сентября 1990 года в Донецке. Он вступил в ополчение ДНР и погиб ещё в 2014 году. Скорее всего, боевики забрали у убитого документы и передали в ГУР (Главное управление разведки), чтобы потом использовать.

Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузьминова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.

В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.

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#россия
#лётчики
#испания
#убийство
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Судью из Иллинойса отправили в отставку за отмену приговора подростку-насильнику
26 февраля 2024, 06:03

Фото: iStock/Kesu01

Судья из Иллинойса Роберт Эдриан был отстранен от должности после того, как отменил свой собственный, вынесенный ещё в 2021 году, приговор подростку, совершившему сексуальное преступление. Об этом пишет издание Daily Mail.
Судебная комиссия Иллинойса отстранила судью округа Адамс от должности после того, как провела трехдневное слушание в Чикаго по жалобе на него.

В октябре 2021 года Адриан признал 18-летнего на тот момент Дрю Клинтон из Тейлора, Мичиган, виновным в сексуальном насилии над 16-летней Кэмерон Вон во время выпускного вечера. Однако спустя несколько месяцев судья заявил о том, что подросток отсидел "достаточно" времени за решеткой (148 дней) и теперь может его освободить.

В вынесенном в пятницу решении судебной комиссии говорится, что судья Адриан «неоднократно совершал неправомерные действия» и злоупотреблял своим служебным положением, «чтобы потакать собственному чувству справедливости в обход закона». Адриана также обвинили во лжи под присягой о причинах отмены приговора и в том, что он выгнал прокурора из зала суда после того, как последнему понравился пост в социальных сетях с критикой судьи.

Комиссия написала, что нашла утверждение Адриана о том, что «он отменил свой вывод о виновности, основанный на пересмотре доказательств и его выводе о том, что штат не смог доказать свою правоту, уловкой — попыткой ответчика оправдать отмену решения post hoc».

Сам судья назвал своё отстранение от должности абсолютно незаконным, заявив о том, что он всегда поступал правильно.

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#судья
#изнасилование
#сша
#подростки
#приговор
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МЧС России: Открытое горение на складе в Подольске ликвидировано
26 февраля 2024, 04:01

Фото: Фотобанк Московской области

Открытое горение в подмосковном Подольске, где загорелось производственно-складское здание, ликвидировано на площади 2250 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России.




Ранее стало известно о том, что в Подольске горит производственно-складское помещение на Большой Серпуховской, общей площадью 2000 «квадратов». В тушении возгорания участвовали полсотни специалистов и 15 единиц техники. При этом не поступало никакой информации о пострадавших.

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#пожар
#подольск
#склад
#мчс
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МЧС: В Подольске горит производственно-складское здание
26 февраля 2024, 01:16

Фото: iStock/O_Lypa

В подмосковном Подольске начался пожар в производственно-складском здании на улице Большая Серпуховская. Как сообщили в Telegram-канале регионального МЧС, общая площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Какой-либо информации о пострадавших при этом до сих пор не поступало.




К настоящему моменту подмосковным огнеборцам уже удалось локализовать пожар, однако на месте продолжают работать 50 специалистов и 15 единиц техники.

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#склад
#пожар
#подольск
#мчс
#московская область
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В Крыму вагнеровцы разгромили бар
25 февраля 2024, 20:28

Фото: iStock/okyela

В Крыму возбуждено уголовное дело о хулиганстве после нападения участников частной военной компании (ЧВК) на бар «Крепость», сообщили в ГУ МВД России по республике Крым.
Нападение произошло накануне в Черноморском районе. Как рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД, полиция установила всех участников и зачинщиков.

По данным следствия, в бар ворвались несколько мужчин в камуфляжной форме и масках. Они избили посетителей и персонал заведения, а также разгромили имущество. Нападавшие использовали дубинки. В результате нападения пострадали пять человек, один из них находится в больнице с тяжелыми травмами.

Полиция задержала двоих подозреваемых в нападении. Им предъявлены обвинения в хулиганстве и нанесении тяжких телесных повреждений.

Это не первый случай нападения членов ЧВК на мирных жителей в Крыму. Ранее в декабре прошлого года они устроили «рейд» в баре «Крепость» и избили случайных людей. После февральского инцидента в ряде телеграм-каналов появились фото избитых зачинщиков побоища — утверждалось, что их «проучили сослуживцы».

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