Пропавшую два дня назад в Петербурге школьницу нашли мёртвой

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Восьмиклассницу из Санкт-Петербурга, которая пропала два дня назад, обнаружили мёртвой, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации СМИ, трагическая находка была сделана днём 19 марта в квартире одного из многоэтажных домов Петербурга.
Отмечается, что девочка росла в неполной семьей, однако, на учёте в правоохранительных органах она не состоит.
Труп подростка отправили на экспертизу, причины её смерти устанавливаются.
Тем временем в столице возбудили уголовное дело после обнаружения трупов двух младенцев на насосной станции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«У нее была ссадина на голове и синяк на бедре», — прокомментировал случившееся собеседник издания.
Труп подростка отправили на экспертизу, причины её смерти устанавливаются.
Тем временем в столице возбудили уголовное дело после обнаружения трупов двух младенцев на насосной станции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева