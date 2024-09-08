Против Моргенштерна* возбудили уголовное дело

Фото: РИА Новости/Максим Блино
В отношении российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник правоохранительных органов.
Музыканту грозит штраф от 300 000 рублей до двух лет лишения свободы.
Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой, известной как Монеточка* , за неисполнение обязанностей иностранного агента.
В связи с этим делом она решила отменить свои выступления в Казахстане.
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Певице Монеточке* грозит уголовное преследование за уклонение от обязанностей иноагента
* признан иностранным агентом в России
**внесена в реестр иностранных агентов Минюстом
Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой, известной как Монеточка* , за неисполнение обязанностей иностранного агента.
В связи с этим делом она решила отменить свои выступления в Казахстане.
Читайте также:
Певица Монеточка* отказалась от выступления в Казахстане из-за уголовного дела
Певица Монеточка* стала фигурантом уголовного дела
Певице Монеточке* грозит уголовное преследование за уклонение от обязанностей иноагента
* признан иностранным агентом в России
**внесена в реестр иностранных агентов Минюстом
Александр Климов