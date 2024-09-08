Певица Монеточка* отказалась от выступления в Казахстане из-за уголовного дела

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Певица Елизавета Гырдымова* отменила выступление в Казахстане в связи с заведением уголовного дела. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Дождь»**, пишет Ura.ru.
Исполнительница объяснила, что отказалась от концерта из-за страха депортации в Россию. По ее словам, дать концерт в Казахстане было ее мечтой, и она долго готовилась к предстоящему событию.
Ранее стало известно, что в отношении Монеточки* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»). Дело находится на контроле прокуратуры Москвы, которая возбудила уголовное преследование артистки.
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* включена в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ
** включен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ и признан нежелательной организацией в России
«У меня огромное количество зрителей из Казахстана, я, честно говоря, начала учить фразочки на казахском языке», – сообщила певица.
Ранее стало известно, что в отношении Монеточки* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»). Дело находится на контроле прокуратуры Москвы, которая возбудила уголовное преследование артистки.
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Певица Монеточка* стала фигурантом уголовного дела
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* включена в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ
** включен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ и признан нежелательной организацией в России
Александр Климов