Певица Монточка* стала фигурантом уголовного дела

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В отношении певицы Елизаветы Гырдымовой*, более известной как Монеточка*, возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стали материалы проверки прокуратуры города Москвы.
В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что артистка уклоняется от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». На основании этого в отношении Монеточки* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ.
Уточняется, что певица, признанная иноагентом и уже дважды за год привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжала распространять материалы без необходимой маркировки.
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* Признана иноагентом в РФ
Александр Бойцов