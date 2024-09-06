Певица Монточка* стала фигурантом уголовного дела

Родник, расположенный в Волкушинском карьере на территории городского округа Лыткарино, благоустроили: там установили металлический каркас с настилом из древесно-полимерного композита и крышей, а также лестницу, чтобы было удобно набирать воду, передаёт корреспондент Александр Щербаков.