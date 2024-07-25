Протодиакона Кураева* приняли в экзархат Константинополя в Литве

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Лишённый сана протодиакон Андрей Кураев* по его прошению был принят к экзархат Константинопольского патриархата в Литве, который был неканонически создан из запрещённых клириков Московского патриархата. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.
Напомним, что Кураева* внесли в реестр иностранных агентов в декабре прошлого года.
Ранее Минюст Литвы зарегистрировал экзархат Константинопольского патриархата – религиозную структуру, созданную ранее запрещёнными в служении бывшими священниками Виленско-Литовской епархии Московского патриархата. В ответ на такое решение митрополит Виленский и Литовский Иннокентий признал создание экзархата неканоничным и заявил, что большинство других православных церквей не поддержат такой шаг.
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Анастасия Чинкова