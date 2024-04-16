Андрея Кураева* восстановили в сане

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Признанный иноагентом и лишенный сана протодиакон Андрей Кураев* сообщил, что Константинопольский патриархат восстановил его в сане. Кадры соответствующего указа разместил на своем аккаунте в «Живом журнале» сам Кураев*.
В документе указано, что после тщательного рассмотрения обращение священнослужителя было определено, что канонические наказания, наложенные на Кураева не соответствуют церковным критериям.
Первый раз о своем восстановлении в сане Кураев* сообщил 6 апреля. Как утверждает бывший протодиакон, документ был подписан 3 апреля 2024 года — через 3 года после того, как Русская православная церковь лишила его сана.
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«Сей нашей Патриаршей грамотой, во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее, чтобы вы могли в полной мере пользоваться всем, что надлежит вашему священному статусу, как и прежде», — указано в опубликованном Кураевым* документе.
Первый раз о своем восстановлении в сане Кураев* сообщил 6 апреля. Как утверждает бывший протодиакон, документ был подписан 3 апреля 2024 года — через 3 года после того, как Русская православная церковь лишила его сана.
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