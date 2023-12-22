Минюст признал иноагентом бывшего протодиакона РПЦ Андрея Кураева*

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Минюст внёс в реестр иностранных агентов бывшего протодиакона РПЦ Андрея Кураева*, об этом сообщается на официальном сайте министерства.
По информации Министерства юстиции, Кураев* публично выступал против проведения специальной военной операции, а также участвовал в сборе средств в поддержку вражеской армии.
Бывший служащий Русской Православной Церкви распространял недостоверные сведения, порочащие образ российских властей, а также солдат российской армии.
При этом, отмечается, что в настоящий момент Кураев* проживает за пределами Российской Федерации.
Помимо Кураева*, список иностранных агентов пополнили ещё пять физических лиц и два юридических.
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*Признан иностранным агентом по мнению Минюста РФ
Бывший служащий Русской Православной Церкви распространял недостоверные сведения, порочащие образ российских властей, а также солдат российской армии.
Помимо Кураева*, список иностранных агентов пополнили ещё пять физических лиц и два юридических.
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*Признан иностранным агентом по мнению Минюста РФ
Евгения Парфентьева