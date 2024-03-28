Провайдеры получат свободный доступ в многоквартирные дома

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах и беспрепятственном доступе к ним интернет-провайдеров, передает РИА Новости.
Документ предлагает разрешить операторам безвозмездно размещать сети связи и доступ к ним в многоквартирных домах, кроме платы за электричество, а также устанавливать сети связи в доме по желанию любого собственника без разрешения всех жильцов дома. Правительство должно установить единый порядок размещения таких сетей связи, говорится в пояснительной записке.
Проект закона был внесен в Госдуму в конце 2022 года, в июне 2023 года он был принят в первом чтении. Ко второму чтению ГД внесла ряд поправок. В частности, устанавливается правовое обоснование свободного доступа провайдеров в многоквартирные дома — реализация прав граждан на доступ к информации. Также допускать операторов в дом смогут не только собственники, но и те, кто проживает в квартирах по договору социального найма. Поправки вводят нормы об ответственности операторов связи, если они в результате работ в доме нарушили пожарные и другие требования безопасности.
Закон в случае окончательного принятия вступит в силу со дня его официального опубликования.
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Проект закона был внесен в Госдуму в конце 2022 года, в июне 2023 года он был принят в первом чтении. Ко второму чтению ГД внесла ряд поправок. В частности, устанавливается правовое обоснование свободного доступа провайдеров в многоквартирные дома — реализация прав граждан на доступ к информации. Также допускать операторов в дом смогут не только собственники, но и те, кто проживает в квартирах по договору социального найма. Поправки вводят нормы об ответственности операторов связи, если они в результате работ в доме нарушили пожарные и другие требования безопасности.
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Ювелина Бернст