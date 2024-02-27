Россияне жалуются на работу операторов сотовой связи

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Сервис отслеживания сбоев в интернете «Сбой.рф» свидетельствуют о жалобах со стороны россиян на работу операторов связи, таких как МТС, «Мегафон», «Билайн», Tele2 и Yota, передает РИА Новости.
Однако, представители «Билайна», Tele2 и «Мегафона» заявили, что их сети функционируют без сбоев.
Согласно данным сервиса, на «Мегафон» поступило более 800 жалоб, на Tele2 — более 5000, на Yota — более 600, на «Билайн» — свыше 900, а на МТС — более 600.
Представители Tele2 сообщили: «Сети Tele2 работают в штатном режиме, проблема не на нашей стороне».
«Билайн» также подтвердил, что их сеть работает нормально, а проблемы связаны с работой приложений на стороне сервисов.
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Согласно данным сервиса, на «Мегафон» поступило более 800 жалоб, на Tele2 — более 5000, на Yota — более 600, на «Билайн» — свыше 900, а на МТС — более 600.
«Билайн» также подтвердил, что их сеть работает нормально, а проблемы связаны с работой приложений на стороне сервисов.
«Мы фиксируем снижение объемов трафика в Telegram и ряде других сервисах. Проблема не связана с сетью „Мегафона“, которая продолжает работать штатно», - отметили в «Мегафоне».В районе 12:30 по московскому времени началась массовая волна жалоб со стороны россиян на работу мессенджера Telegram, также были замечены проблемы с работой YouTube, Viber и WhatsApp.
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Артем Кузьмин