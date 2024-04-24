Проводившего панихиду по Навальному* священника Сафронова запретили в служении

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Русская православная церковь запретила в священнослужении на три года клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве Димитрия Сафронова, который проводил панихиду по Алексею Навальному*. Об этом пишет издание «Ъ».
Отмечается, что Сафронова лишили права носить рясу и крест. Его на этот срок направили в храм преподобного Пимена Великого в качестве псаломщика.
«По окончании срока несения епитимьи, по отзывам с места несения послушаний, будет принято решение о возможности его дальнейшего священнослужения», — указано в документе.
Причины отстранения в документах не указаны.
Дмитрий Сафронов окончил Московскую духовную семинарию, диаконом стал в декабре 2006 года и начал свою службу в московском храме на Лыщиковой горе. Панихиду по Алексею Навальному* он провел 26 марта на Борисовском кладбище.
Напомним, что политик Алексей Навальный* скончался в исправительной колонии. В августе 2023 года Мосгорсуд вынес ему приговор в виде 19 лет лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества. В конце 2023 года стало известно, что его перевели в исправительную колонию №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля УФСИН ЯНАО сообщило о его смерти.
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