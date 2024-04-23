В Омске задержан священник, выставивший на киот икону с изображением Бандеры

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Правоохранители Омской области задержали священнослужителя местной церкви. Он на территории своего прихода демонстрировал икону с изображением идеологов нацизма, включая Степана Бандеру.
Кроме того, как выяснили следователи, он распространял среди прихожан идею превосходства украинского народа над русским, сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак. Кроме Бандеры, на «иконе» также красовались изображения пособников нацизма Романа Шухевича и Иосифа Слипого.
Священник был задержан за реабилитацию нацизма и распространение идеи национального превосходства и исключительности украинской нации. По месту жительства задержанного при обыске были обнаружены материалы, оправдывающие действия украинских националистических организаций в годы Второй мировой войны.
В отношении священника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ (оправдание нацизма) и части 2 статьи 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений).
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Священник был задержан за реабилитацию нацизма и распространение идеи национального превосходства и исключительности украинской нации. По месту жительства задержанного при обыске были обнаружены материалы, оправдывающие действия украинских националистических организаций в годы Второй мировой войны.
В отношении священника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ (оправдание нацизма) и части 2 статьи 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений).
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Александр Бойцов