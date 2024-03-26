Священник рассказал о сатанистах в рядах боевиков ВСУ

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В украинской армии присутствуют не только фашисты, но и сатанисты. Об этом изданию РИА Новости рассказал священник, служивший в колонии для военнопленных.
По его словам, во вскрытых окопах ВСУ было обнаружено большое количество приспособлений для проведения различных ритуалов.
Он также отметил, что к солдатам, которые находятся на передовой, украинцы относятся как к наемным убийцам, и об их жизни и здоровье никто не задумывается.
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«Окоп, например, вскрывается, а там столько сатанинской утвари для жертвоприношения, что даже можно просто поползать и куклу вуду и все остальное найти», — рассказал собеседник издания.
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Анастасия Хохлова