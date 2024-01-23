Проводница по ошибке высадила пассажиров в лесу в Пермском крае

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В Пермском крае проводница поезда по ошибке высадила пассажиров в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
20-летняя студентка, которая ехала в этом поезде рассказала, что проводница сообщила, что они прибыли на нужную станцию. Девушка вместе с другими пассажирами, среди которых были дети, вышла на платформу. Однако, когда они поняли, что находятся в глухом лесу, поезд уже тронулся с места.
В результате, пассажирам пришлось пройти несколько километров по морозу в темноте и без связи. Примерно через полчаса пути, людей заметил машинист товарного поезда, который подобрал их.
Позднее выяснилось, что сотрудница РЖД перепутала время прибытия поезда, а также не знала, что он отстаёт от расписания.
Студентка также подчеркнула, что проводница странно вела себя ещё во время посадки в поезд в Екатеринбурге – она не принимала билеты у приходящих пассажиров, поэтому им пришлось самостоятельно стучаться к ней в кабинку и предоставлять документы.
Затем странности в поведении проводницы заметили и родители девушки, которые пришли встречать дочь, но не обнаружили её среди прибывших. Они утверждают, что сотрудница была в состоянии алкогольного опьянения.
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В результате, пассажирам пришлось пройти несколько километров по морозу в темноте и без связи. Примерно через полчаса пути, людей заметил машинист товарного поезда, который подобрал их.
Студентка также подчеркнула, что проводница странно вела себя ещё во время посадки в поезд в Екатеринбурге – она не принимала билеты у приходящих пассажиров, поэтому им пришлось самостоятельно стучаться к ней в кабинку и предоставлять документы.
Затем странности в поведении проводницы заметили и родители девушки, которые пришли встречать дочь, но не обнаружили её среди прибывших. Они утверждают, что сотрудница была в состоянии алкогольного опьянения.
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Анастасия Чинкова