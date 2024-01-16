Расписание электричек Белорусского и Савёловского направления изменится с 17 января

График движения нескольких электричек Московской железной дороги на Белорусском и Савёловском направлениях изменится на период с 17 по 31 января из-за работ на участке между Дмитровым и Вербилками, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.