Расписание электричек Белорусского и Савёловского направления изменится с 17 января

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения нескольких электричек Московской железной дороги на Белорусском и Савёловском направлениях изменится на период с 17 по 31 января из-за работ на участке между Дмитровым и Вербилками, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы по модернизации объектов энергообеспечения будут проводиться 17, 19, 22, 24, 26, 29 и 31 января с 9:30 до 15:10. В это время поезда не будут проезжать перегон Дмитров – Вербилки», — отмечается в сообщении.
В связи с перекрытием части пути некоторые электрички будут следовать по укороченному маршруту — до Лобни или от неё.
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