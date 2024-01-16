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Расписание электричек Белорусского и Савёловского направления изменится с 17 января

16 января 2024, 15:27
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения нескольких электричек Московской железной дороги на Белорусском и Савёловском направлениях изменится на период с 17 по 31 января из-за работ на участке между Дмитровым и Вербилками, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы по модернизации объектов энергообеспечения будут проводиться 17, 19, 22, 24, 26, 29 и 31 января с 9:30 до 15:10. В это время поезда не будут проезжать перегон Дмитров – Вербилки», — отмечается в сообщении.

В связи с перекрытием части пути некоторые электрички будут следовать по укороченному маршруту — до Лобни или от неё.


Уточнить актуальное расписание пригородных поездов можно на официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении компании.

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#савёловское направление
#белорусское направление
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В Химках поймали вора-сладкоежку
В Химках задержали мужчину, пытавшегося похитить из магазина 4 кг конфет
16 января 2024, 16:36

Фото: iStock/ANGHI

Молодого человека, пытавшегося вынести из магазина четыре килограмма неоплаченных конфет и шоколада, задержали сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.
«Росгвардейцев вызвал охранник магазина, который заметил, что один из покупателей сложил в корзину шоколад и конфеты, однако оплатил их на кассе самообслуживания выборочно, не поднося к сканеру самые дорогие покупки. Общий вес похищенного составил около 4 кг», — говорится в сообщении.

Росгвардейцы задержали недобросовестного покупателя. Им оказался 24-летний житель Дмитрова. В своё оправдание он сказал, что не заметил, что просканировал не всё. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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#криминал
#росгвардия
#магазин
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В Раменском завершили монтаж пролёта путепровода у платформы Быково
16 января 2024, 16:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Монтаж пролёта путепровода завершили у железнодорожной платформы Быково в Раменском городском округе, общая масса металлоконструкций составила около 2,8 тыс. тонн, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На объекте смонтировали пролётное строение путепровода, а также 36 железобетонных балок между опорами», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках реализации масштабного проекта ведется строительство подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями между Южным проспектом и Интернациональной улицей. В планах также строительство транспортной развязки.

Движение по новому путепроводу должно быть открыто в сентябре текущего года. Проезд автомобилей над железной дорогой уменьшит время в пути и сделает более безопасным движение поездов Казанского направления.

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#путепровод
#дорогимо
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Умер 32-летний автоблогер Борода
16 января 2024, 16:02

Фото: iStock/Boris Ipatov

Автоблогер из Красноярска Андрей Шипило, известный как Борода, скончался в возрасте 32 лет.
Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на друга блогера Андрея Ламакина.

«Узнал от близких. Я его друг. Я пока не могу разглашать информацию, только если родственники дадут добро», –сказал друг блогера.
В данный момент проводится экспертиза, обстоятельства смерти Андрея Бороды изучают специалисты.

Андрей Шипило вел на YouTube видеоблог Siberian Beard, где рассказывал про автомобили. На блог подписаны 673 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что умер бывший главный тренер сборных СССР и РФ по лёгкой атлетике 84-летний Валерий Куличенко.

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#общество
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В Белгороде банда молодых людей избивает граждан и снимает это на видео
В Белгороде ищет группу подростков, избивавших прохожих на улицах города
16 января 2024, 16:00

Фото: istock / Dzurag

В Белгороде сотрудники правоохранительных органов ищут банду подростков, которые нападают на прохожих на улицах. Они снимают и публикую видео с избиениями в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

«В ходе мониторинга интернета сотрудниками полиции были выявлены материалы о совершении подростками, предположительно на улицах Белгорода, противоправных действий», – сказано в сообщении.
Сообщается, что сейчас устанавливаются обстоятельство случившегося и личности молодых людей. Проводится проверка

Ранее сообщалось, что в Башкирии компания жестоко избила троих мужчин из-за упавшего подноса. Четверо мужчин повалили троих оппонентов на пол и начали избивать их ногами и стульями. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#служба
#избиение
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В Ленинском округе построят школу с тремя спортзалами
16 января 2024, 15:52

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Школу, рассчитанную на 1600 учеников, планируют построить рядом со Спасским проездом в деревне Спасское Ленинского городского округа, в здании будет находиться три спортивных зала, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры Московской области.
«Площадь школы составит более 25000 квадратных метров. Помещения для младшей и старшей школ будут разделены. Здания будут составлять три блока высотой в три и четыре этажа, соединённые галереями», — говорится в сообщении.

Начальная школы разместится в трёхэтажном блоке, там, помимо всего необходимого для учёбы и отдыха ребят, предусмотрены места для ожидания родителей. В четырёхэтажном корпусе будут идти занятия средней и старшей школы. Здесь будут кабинеты, мастерские, лаборатории и медпункт. А в среднем блоке проектом предусмотрены три спортивных зала, столовая с кухней и актовый зал на 555 мест с гримуборными и помещениями для хранения бутафории. В этом же корпусе будет библиотека с информационным центром.

На прилегающей территории установят спортивное ядро и игровые площадки.

Строительство планируется завершить в 2025 году.

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#ленинский городской округ
#школа
#строительство
#спорт
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Кличко обвинил украинские власти в притеснении независимых СМИ
16 января 2024, 15:48

Фото: РИА/Стрингер

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил украинские власти в том, что они притесняют и преследуют независимые СМИ и журналистов.
«Притеснения независимых СМИ и журналистов, которые не нравятся власти, потому что критикуют ее действия. Наступление на местное самоуправление. Потоки лжи и манипуляций, льющиеся из анонимных провластных Telegram-каналов», - написал Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, правоохранительным органам Украины стоит перестать преследовать неугодных власти политиков и предпринимателей, а переключиться на выявление те, кто стоит за провокациями против журналистов.

Таким образом, Кличко уверен, что «копошение в болоте политического противостояния» наносит вред имиджу страны, разрушая демократические принципы, за и которые должны бороться украинские власти.

Ранее Кличко купил элитный особняк в Германии за 227 млн гривен (более 536 миллионов рублей), сообщило украинское издание «Страна.ua». По данным издания, площадь особняка составляет 750 квадратных метров.

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В Кашире спасатели напомнили о правилах поведения на льду
16 января 2024, 15:42

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Спасатели Мособлпожспас напомнили каширянам о соблюдении правил поведения на льду. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Спасателями ТУ №12 Мособлпожспас были проведены рейды, в рамках которых жителям Каширы о необходимости соблюдения правил поведения на водоемах в зимний период.

«Помните, что нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, например, тумане или снегопаде. Также при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне, но ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги<…> Нельзя выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке», — подчеркнули специалисты.

Кроме этого, при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга 5–6 м.

Стоит отметить, что если при переходе через водоем у вас с собой если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, если лед провалится.

В случаях возникновения чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить по телефону 112.

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#спасатели
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Профессор Клименко: Рост числа алкозависимых — незначительные колебания
16 января 2024, 15:29

Фото: istockphoto.com/yacobchuk

Директор Национального научного центра наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко прокомментировала данные Росстата о том, что начало расти число людей с алкогольной зависимостью.
Она отметила, что такая статистика говорит скорее о незначительных колебаниях из-за пандемии коронавируса, нежели о действительном значительном росте числе алкозависимых.

«Данные, приведённые в отчёте Росстата, не дают основания говорить о значительном росте. Скорее, их можно назвать незначительными колебаниями с учётом приведённого определённого периода, когда была пандемия», — отметила в беседе с RT Клименко.

Кроме того, по её словам, ещё во время пандемии многие специалисты предсказывали резкий рост потребления спиртного гражданами, однако этого не произошло. Клименко добавила, что в России реализуются эффективные меры для снижения масштабов злоупотребления алкоголя.

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#данные
#статистика
#рост
#алкоголь
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Медики в Свердловской области пожаловались Путину на «унизительно низкие» зарплаты
На Урале медики пожаловались Путину на «унизительно низкие» зарплаты
16 января 2024, 15:25

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk

Медицинские работники из города Кушвы Свердловской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, главе Минздрава Михаилу Мурашко и региональным чиновникам. Соответствующее видео опубликовало издание «66.ру».
Фельдшеры, медсёстры и водители службы скорой помощи обратились к представителям власти с жалобами на нехватку работников, переработки, отсутствие ремонта на станции скорой помощи и крайне низкие зарплаты.

Также медики подчеркнули, что последний раз спецодежду им предоставляли в 2019 году. А дополнительные выплаты за работу в ночное время и стаж им не начисляются.

В завершение своего обращения медработники заявили, что начиная с 1 февраля будут работать строго в соответствии с законом и на одну ставку. Для решения данной проблемы они потребовали у регионального Минздрава создать рабочую группу.

В ведомстве тем временем отметили, что ряд претензий, высказанных медиками, не соответствует действительности.

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