РЖД сбираются персонифицировать перевозку животных при оформлении билета

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Руководство ОАО «РЖД» планирует персонифицировать перевозку в поездах дальнего следования домашних животных при оформлении билета. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.
По словам Колесникова, после этого случая руководители РЖД решили изменить правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из вагонов. Замдиректора компании сообщил, что будет производиться некоторая персонификация животных, чтобы было понятно, кого именно перевозят. После соответствующей доработки информационных систем в мобильных устройствах проводников будет отображаться информация о животном, указанная при оформлении билета. Таким образом, работники железной дороги будут сверяться с ней и понимать, кого именно они в данный момент везут.
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