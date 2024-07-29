«Проявите терпение»: Гороскоп для всех знаков с 29 июля по 4 августа

Фото: istock / Liudmila Chernetska
В деловой сфере успех будет сопутствовать тем, кто умеет ждать и проявит терпение. В любовной сфере нужно позволить себе любить и быть любимым. Важна романтика. В вопросах здоровья надо беречь себя от эмоциональной уязвимости и постараться быть собранными и сосредоточенными.
Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 29 июля по 4 августа.
Овну благоприятно активно отдыхать и немного себя развлечь. Ему нужны новые положительные эмоции.
У Тельца увеличится привлекательность. Он может рассчитывать на своё обаяние.
У Близнецов хорошее время для новых знакомств и установления деловых связей.
Раку надо себя хвалить. Высокая самооценка поможет во всех сферах жизни.
У Льва отличный период для интеллектуальной деятельности и изучения новой информации.
Дева добьётся желаемого. Ей необходимо проявить творчество и импровизировать.
Весы проявят интерес ко всему новому и необычному. Они будут оригинальны и востребованы.
Скорпион ощутит значительный подъём сил и прилив энергии. Он успешно преодолеет все препятствия.
Стрелец станет авантюрнее. Игривое настроение поспособствует улучшению его дел.
Козерог ловко справится со всеми вопросами и позволит себе больше времени выделить на личную жизнь.
У Водолея неделя будет очень интенсивная и позитивная. Он станет новатором в деловой сфере.
Рыбам необходимо рассуждать и обсуждать. Информации будет много и важно ее всю усвоить и запомнить.
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Овну благоприятно активно отдыхать и немного себя развлечь. Ему нужны новые положительные эмоции.
У Тельца увеличится привлекательность. Он может рассчитывать на своё обаяние.
У Близнецов хорошее время для новых знакомств и установления деловых связей.
Раку надо себя хвалить. Высокая самооценка поможет во всех сферах жизни.
У Льва отличный период для интеллектуальной деятельности и изучения новой информации.
Дева добьётся желаемого. Ей необходимо проявить творчество и импровизировать.
Весы проявят интерес ко всему новому и необычному. Они будут оригинальны и востребованы.
Скорпион ощутит значительный подъём сил и прилив энергии. Он успешно преодолеет все препятствия.
Стрелец станет авантюрнее. Игривое настроение поспособствует улучшению его дел.
Козерог ловко справится со всеми вопросами и позволит себе больше времени выделить на личную жизнь.
У Водолея неделя будет очень интенсивная и позитивная. Он станет новатором в деловой сфере.
Рыбам необходимо рассуждать и обсуждать. Информации будет много и важно ее всю усвоить и запомнить.
Читайте также:
Ретроградный Меркурий: С какими бедами столкнутся знаки зодиака в августе
Ложные надежды и пустые слова: астролог рассказала, какие знаки зодиака могут ждать неприятности
Парапсихолог посоветовала родившимся под знаками Собаки и Кролика быть осторожными
Алина Юрчак