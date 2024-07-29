«Проявите терпение»: Гороскоп для всех знаков с 29 июля по 4 августа

В деловой сфере успех будет сопутствовать тем, кто умеет ждать и проявит терпение. В любовной сфере нужно позволить себе любить и быть любимым. Важна романтика. В вопросах здоровья надо беречь себя от эмоциональной уязвимости и постараться быть собранными и сосредоточенными.