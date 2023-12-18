Психиатр Рудов: «Отмечать Новый год в одиночестве даже показано»

Фото: istockphoto.com/maximkabb
Психиатр Виктор Рудов заявил, что ничего вредного в том, чтобы отмечать Новый год в одиночестве, нет.
«Надо прекратить слушать всех вокруг. Порой нам навязывают установки, которые не имеют ничего общего с реальностью и так называемой психической пользой. По моему мнению, отмечать Новый год в одиночестве, напротив, даже показано. Это прекрасное время для того, чтобы привести голову в порядок, поразмыслить над своим будущим, провести работу над ошибками и отдохнуть от работы и иногда семьи», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.
Он подчеркнул, что одиночество не всегда является признаком депрессии или апатии. По его словам, встречать Новый год самостоятельно – некая перезагрузка, благодаря которой можно поразмыслить над своей жизнью и построить планы на будущее.
Читайте также:
Психиатр назвал неожиданную причину, из-за которой сложно бросить курить
Психиатр Вилков: Фильмы о перестройке могут спасти от депрессии
Психолог Смолярчук рассказала об опасности одиночества в некоторых случаях
Мелисса Тимофеева