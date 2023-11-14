Психолог Смолярчук рассказала об опасности одиночества в некоторых случаях

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Более трети россиян живут в одиночестве, и каждому второму из них нравится самостоятельная жизнь, выяснили аналитики Rambler&Co. Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, когда одиночество может быть опасным.
По словам специалиста, самое опасное в одиноком образе жизни – отсутствие человека, который поможет в экстренной ситуации. Люди, живущие в одиночестве, могут не успеть обратиться к специалисту.
Психолог назвала тревожным одиночество среди пожилых людей. Как правило, люди «золотого» возраста уже не могут найти друзей и знакомых.
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«Одиночество опасно с точки зрения скорой помощи. Если человек дома один и почувствовал какое-то недомогание, у него обострилось текущее заболевание или любой приступ, то в этом случае одинокий человек рискует погибнуть первым. Его не спасут, ему не окажут первую помощь», — сказала Ирина Смолярчук.
«Чаще всего это вдовцы, старики, которые не смогли построить отношения со своими детьми. Они живут одни не потому, что это их выбор, а потому что это их карма, судьба, потому что в зрелом возрасте очень трудно завести знакомства, друзей», — подчеркнула собеседница.Читайте также:
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Екатерина Шмакова