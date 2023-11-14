Психолог Смолярчук рассказала об опасности одиночества в некоторых случаях

Более трети россиян живут в одиночестве, и каждому второму из них нравится самостоятельная жизнь, выяснили аналитики Rambler&Co. Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, когда одиночество может быть опасным.