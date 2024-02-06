Психолог Булгакова: «Стремление к ЗОЖ может принимать патологические формы»

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios
Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова заявила, что нынешняя молодёжь отдаёт большее предпочтение здоровому образу жизни.
Она отметила, что молодое поколение буквально «заточено» на ЗОЖ.
Однако, по словам специалиста, такой тренд может приобретать и патологические формы.
Читайте также:
Россиянам назвали экологичные методы получения радости
Психолог Еремян: Шок и страх могут вызывать заболевания
Психолог Аванесова перечислила критерии «здоровых отношений»
Однако, по словам специалиста, такой тренд может приобретать и патологические формы.
«Есть обратная сторона этого явления. Молодёжь предпочитает не заводить отношения, так как это также «отнимает энергию». По их мнению, лучше сходить в зал или заняться медитативными практиками. Кстати, стремление к здоровому образу жизни может принимать и патологические формы: в частности, существует так называемый феномен орторексии — фиксация на здоровой пище», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Булгакова.
Читайте также:
Россиянам назвали экологичные методы получения радости
Психолог Еремян: Шок и страх могут вызывать заболевания
Психолог Аванесова перечислила критерии «здоровых отношений»
Мелисса Тимофеева