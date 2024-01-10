Психолог Еремян: Шок и страх могут вызывать заболевания

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Психолог Карина Еремян заявила, что шоковое состояние, а также страхи могут вызывать в организме функциональные клеточные изменения и даже приводить к болезням.
«Под заболеванием подразумеваются какие-либо функциональные или клеточные изменения в тканях и органах человека. Но этот процесс начинается не просто так, его причиной является шок», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Еремян.
Она добавила, что шок может быть вызван самыми разными факторами, здесь всё индивидуально. Однако при любых состояниях, по словам специалиста, надо понимать причины и следствия своих недомоганий для того, чтобы от них избавиться. При невозможности справиться с проблемой самостоятельно необходимо обратится к специалистам.
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