Психолог Калошин объяснил, как защитить ребенка от опасных деталей конструктора

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Клинический психолог центра «Возрождение» Даниил Калошин в беседе с «Радио 1» рассказал, что нужно делать родителям, чтобы избежать проглатывания детьми несъедобных предметов.
Ранее сообщалось, что в Раменском хирурги достали из желудка годовалой девочки детали магнитного конструктора. Заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов сообщил, что магнитные шарики, соединившись между собой, вызвали разрывы стенки желудка и тонкой кишки.
Психолог Калошин дал несколько рекомендаций. В первую очередь, он посоветовал родителям внимательнее следить за игрушками, которые они покупают детям. Важно учитывать возрастную категорию, указанную на упаковке.
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Психолог Калошин дал несколько рекомендаций. В первую очередь, он посоветовал родителям внимательнее следить за игрушками, которые они покупают детям. Важно учитывать возрастную категорию, указанную на упаковке.
«Родители часто покупают игрушки, которые не соответствуют возрастной норме ребёнка. То есть, конструкторы с мелкими деталями, которые годовалый ребёнок изначально может положить в рот и проглотить», – подчеркнул Калошин.Также психолог призвал родителей следить за своими детьми. Он подчеркнул, что с годовалым ребёнком довольно трудно согласовать определённые правила, поэтому важно самостоятельно отслеживать все действия детей.
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Анастасия Чинкова