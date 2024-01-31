Раменские хирурги достали из желудка годовалой девочки детали магнитного конструктора

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Раменской детской областной больницы спасли жизнь годовалого ребенка, удалив из его желудка детали магнитного конструктора. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение обратилась мать с маленькой девочкой. Со слов женщины, малышка могла проглотить части магнитного конструктора, который ей подарили накануне. От госпитализации мать категорически отказалась, чем усугубила ситуацию.
Через сутки девочке стало хуже. Её госпитализирован в детское хирургическое отделение с жалобами на боли в животе и рвоту. Обследование показало наличие трёх магнитов в желудке и одного – в тонкой кишке.
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Через сутки девочке стало хуже. Её госпитализирован в детское хирургическое отделение с жалобами на боли в животе и рвоту. Обследование показало наличие трёх магнитов в желудке и одного – в тонкой кишке.
«Операция была выполнена в экстренном порядке. При этом выяснилось, что, соединившись между собой, шарики спровоцировали разрывы стенки желудка и тонкой кишки. Один магнит был извлечён из тонкого кишечника через дефект, вызванный им, а три – из желудка с помощью специального магнита», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.Сейчас ребёнка уже готовят к выписке.
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Лора Луганская