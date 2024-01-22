Подмосковные врачи спасли жизнь девочки, перерезавшей артерию стеклом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли девочку, перерезавшую артерию о разбившуюся стеклянную дверь. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой потупил шестилетний ребёнок с многочисленными колото-резаными ранами правой руки, повреждением плечевой артерии, локтевого и срединного нервов. Выяснилось, что малышка ударилась о стеклянную дверь в квартире. Стекло разбилось, и осколки повредили девочке руку. Отец вызвал скорую помощь и прижал руками артерию дочери выше повреждения. Так ему удалось остановить кровотечение.
После поступления в больницу ребёнка сразу прооперировали.
Сейчас девочка уже выписана. Теперь ей предстоит пройти реабилитацию.
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После поступления в больницу ребёнка сразу прооперировали.
«С помощью специального микроскопа мы наложили шов на плечевую артерию, локтевой и срединный нервы. Сейчас нарушения кровоснабжения руки нет, кровоток восстановлен. Своевременная помощь и слаженная работа команды травматологов и анестезиологов-реаниматологов позволили не только спасти жизнь ребёнку, но и восстановить функции руки», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии, травматолог-ортопед Виталий Терлецкий.
Сейчас девочка уже выписана. Теперь ей предстоит пройти реабилитацию.
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Лора Луганская