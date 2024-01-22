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Подмосковные врачи спасли жизнь девочки, перерезавшей артерию стеклом

22 января 2024, 11:35
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли девочку, перерезавшую артерию о разбившуюся стеклянную дверь. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой потупил шестилетний ребёнок с многочисленными колото-резаными ранами правой руки, повреждением плечевой артерии, локтевого и срединного нервов. Выяснилось, что малышка ударилась о стеклянную дверь в квартире. Стекло разбилось, и осколки повредили девочке руку. Отец вызвал скорую помощь и прижал руками артерию дочери выше повреждения. Так ему удалось остановить кровотечение.

После поступления в больницу ребёнка сразу прооперировали.

«С помощью специального микроскопа мы наложили шов на плечевую артерию, локтевой и срединный нервы. Сейчас нарушения кровоснабжения руки нет, кровоток восстановлен. Своевременная помощь и слаженная работа команды травматологов и анестезиологов-реаниматологов позволили не только спасти жизнь ребёнку, но и восстановить функции руки», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии, травматолог-ортопед Виталий Терлецкий.

Сейчас девочка уже выписана. Теперь ей предстоит пройти реабилитацию.

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Росстат назвал количество новых случаев ожирения в России
Росстат; В 2022 году в России зафиксировано 419 тысяч случаев ожирения
22 января 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

За 2022 год в России было зарегистрировано 419 тысяч новых случаев ожирения среди граждан. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Росстата.
Рост числа случаев ожирения за год превысил 10%, как указано в сборнике ведомства «Здравоохранение в России-2023» (он издаётся один раз в два года). При этом, в том же сборнике приведены цифры, свидетельствующие об увеличении количества людей в стране, которые начали заниматься спортом и физкультурой. Что касается ожирения, то в 2020 году медики поставили 372 тысячи таких диагнозов. В 2022 году проблемы с лишним весом на медицинском уровне испытывали уже 383 тысячи человек.

Беспокоит динамика роста числа ожирений среди детей. Так, в 2010 году такой диагноз был поставлен 69 тысячам россиян в возрасте до 14 лет, в 2015 году их было уже около 93 тысяч, а к 2022 году количество детей и подростков с ожирением возросло до 108 тысяч. То же относится и к молодым людям от 15 до 18 лет. В 2010 году ожирением среди этой возрастной категории граждан страдали 21 тысяча человек. В 2022 году их количество возросло почти вдвое — до 40 тысяч.

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Стоматолог Кадькалова предупредила, чем опасно игнорирование зубной боли
Врач Кадькалова: Игнорирование зубной боли может привести к флюсу
22 января 2024, 08:29

Фото: iStock/Yana Tikhonova

Стоматолог Наталья Кадькалова предупредила, чем может быть опасно игнорирование зубной боли. Об этом пишет Sputnik.
По словам специалиста, при регулярной резкой боли во время употребления горячей или холодной еды и напитков необходимо срочно обратиться к стоматологу. Она пояснила, что такие симптомы могут говорить о пульпите.

Поход к врачу также не стоит откладывать тем, кого беспокоят зубные боли по ночам или неприятные ощущения при надкусывании пищи.

«Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс», — цитирует издание слова собеседницы.

Кадькалова подчеркнула важность регулярного осмотра у стоматолога и тщательной гигиены ротовой полости.

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#стоматолог
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Сексолог перечислила способы получения удовольствие от анального секса
FJ: Сексолог Мур назвала способы получения удовольствие от анального секса
22 января 2024, 07:31

Фото: istock / kicsiicsi

Чтобы анальный секс принес удовольствие, необходимо грамотно подготовиться к процессу. Об этом заявила сертифицированный сексолог Алия Мур в беседе с изданием Fashion Journal.
Во время занятия анальным сексом Мур призвала обязательно использовать презервативы, так как при этом виде интима опасность заражения венерическими заболеваниями или инфекциями мочевыводящих путей повышается. Кроме того, необходимо запастись смазкой. Она предупредила, что лубрикант на водной основе быстро высыхают, на масляной держатся дольше, но может повредить презерватив.

Эксперт также предупредила, что анальный секс часто может вызывать болезненные ощущения, которые появляются из-за напряжения мышц сфинктера. Мур порекомендовала при первичном проникновении сделать глубокий выдох, так как это поможет расслабить мышцы ануса. Если это не помогает и боль не проходит, нужно остановиться и подождать или попробовать в другой раз, пояснила сексолог.

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#секс
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«Пищевой мусор»: Диетолог Селезнева назвала продукты, наносящие вред здоровью
22 января 2024, 06:23

Фото: iStock/happy_lark

Диетолог Татьяна Селезнева заявила, что многие популярные продукты на самом деле являются для человеческого организма «пищевым мусором». Об этом пишет 76.ru.
К числу таких продуктов врач отнесла соевый соус, рафинированный сахар и различные полуфабрикаты. По словам Селезневой, перечисленные продукты негативно влияют и на фигуру, и на общее состояние организма человека. Она добавила, что большое количество вредных добавок также содержится в колбасных изделиях, фастфуде, пиве и сдобе.

Такие продукты диетолог порекомендовала заменить рыбой, сливочном маслом, фруктами, греческим йогуртом, финиками и брюссельской капустой. При этом она добавила, что не следует отказываться от любимых продуктов полностью.

«Ничем хорошим это не заканчивается — рано или поздно происходит срыв. Поэтому мой призыв — не отказывайте себе, а просто научитесь управлять своим питанием», — заключила Татьяна Селезнёва.

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#продукты
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#диетолог
#сахар
#вред
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Кардиолог Шугушев назвал семь правил для предотвращения инфарктов и инсультов
22 января 2024, 03:19

Фото: iStock/Farknot_Architect

Инфаркты и инсульты продолжают лидировать среди причин смертности, в том числе и среди активного населения. Кардиолог Заур Шугушев рассказал россиянам о факторах риска и методах профилактики таких заболеваний, пишет RG.RU.
По словам специалиста, кардиологические заболевания зачастую встречаются даже у людей, внешне абсолютно здоровых. Он пояснил, что основной причиной этому являются атеросклеротические бляшки в коронарных артериях, которые приводят к снижению кровотока и недостаточному снабжению сердца кислородом. В результате у человека может развиться инфаркт миокарда, предупредил врач.

Шугушев рассказал, что существует семь главных правил профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Это отказ от курения, регулярные медицинские обследования, контроль стресса и сбалансированный режим труда и отдыха, употребление алкоголя и кофе в умеренных дозах, регулярная физическая активность и правильное питание.

Кардиолог отметил, что сейчас информация о способах снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний доступна каждому и подчеркнул, что важно своевременно обращаться к врачам и придерживаться основным принципам здорового образа жизни.

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#врач
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Отоларинголог Марнова предупредила, что нафтизин смертельно опасен для детей
21 января 2024, 07:02

Фото: iStock/undrey

Отоларинголог Светлана Марнова предупредила, что нафтизин, часто используемый при насморке, опасен для детей. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Нафтизин может привести к угнетению дыхательного центра и брадикардии — замедлению частоты сердечных сокращений у детей. Ребёнок при этом засыпает и не просыпается», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседницы.

Марнова подчеркнула, что из-за во многих странах препарат запрещён для лечения детей младше 12 лет из-за смертельного риска. Кроме того, все сосудосуживающие капли и спреи вызывают серьёзную зависимость как у взрослых, так и у детей.

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Science Alert: Обнаружена связь между плохим сном и качеством питания
21 января 2024, 05:51

Фото: iStock/OcusFocus

Исследование американских учёных из Мичиганского университета показало, что привычки в питании влияют на качество сна человека. Согласно выводам, опубликованным в журнале ScienceAlert, люди, которые не следуют рекомендациям по употреблению достаточного количества фруктов, овощей, бобовых и цельного зерна, часто страдают от бессонницы.
Исследователи проверили данную гипотезу, подключив к эксперименту свыше тысячи молодых людей в возрасте от 21 до 30 лет. В итоге после после увеличения потребления фруктов и овощей все участники эксперимента отметили значительное улучшение качества сна и уменьшение симптомов бессонницы.

Было установлено, что некоторые продукты питания способствуют улучшению сна, такие как жирная рыба, молочные продукты, киви, вишня, клубника и черника.

Диетологи советуют поддерживать правильный рацион питания и обращать внимание на размер порций, чтобы избежать проблем со сном и лишним весом. Они советуют избегать жирной пищи и фастфуда, а также рафинированных углеводов, которые могут привести к ухудшению сна и набору лишних килограммов.

Также не стоит по вечерам злоупотреблять алкоголем и кофеином, поскольку они могут привести к нарушению сна и ненужному бодрствованию.

Ранее учёные из университета Осло (Норвегия) сделали вывод о том, что продолжительность сна не связана с атрофией коры головного мозга. Уточняется, что максимальные объём коры при этом соотносится с продолжительностью ночного отдыха. Так, оптимальной продолжительностью сна авторы исследования назвали 6,5 часов. По их словам, нижним пределом является 5,7 часа, а сон более восьми часов считается избыточным.


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#сон
#сша
#ученые
#исследование
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Терапевт Винарская назвала оптимальное время пребывания в горячей ванне
21 января 2024, 00:39

Фото: iStock/undefined_undefined

Оптимальное время пребывания в горячей ванне составляет от 15 до 20 минут, сообщила терапевт сервиса «Доктис» Наталья Винарская. В беседе с «Газетой.ру» она объяснила, что более длительное пребывание в горячей воде может вызвать общий перегрев организма и обезвоживание.
По словам Винарской, принимать горячие ванны следует не чаще, чем 2-3 раза в неделю, чтобы не нарушить естественный защитный барьер кожи.

«Горячая вода и пар удаляют с поверхности кожи естественные масла, которые защищают ее от внешних факторов и сохраняют влагу. В результате кожа может стать сухой и более уязвимой к раздражениям», — рассказала терапевт.

А вот людям с низким артериальным давлением и склонным к аллергиям стоит воздержаться от приема горячих ванн. Кроме того, горячая вода может спровоцировать усиление инфекционных заболеваний на коже и способствовать развитию инфекций, особенно у женщин.

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Стоматолог Давидян назвал неочевидные признаки пародонтита
Стоматолог Давидян: Дискомфорт при чистке зубов является признаком пародонтита
21 января 2024, 00:30

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Стоматолог Арам Давидян заявил, что дискомфорт во время чистки зубов может являться признаком пародонтита. Об этом пишет «Мослента».
Врач пояснил, что пародонтит — это заболевание, которое негативно влияет не только на дёсны, но и на челюстные кости.

«В результате пациент рискует лишиться большого количества зубов, которые сначала становятся подвижными, а затем выпадают», — рассказал собеседник издания.

Давидян отметил, что развитию пародонтита может способствовать ряд факторов, в том числе недостаточный уход за зубами, генетическая предрасположенность и гормональные нарушения. Это заболевание опасно тем, что первое время никак не проявляется, добавил стоматолог.

Первым тревожным звоночком специалист назвал дискомфортные ощущения во время гигиены рта. Если их игнорировать, то позже может появиться десневой камень, предупредил Арам Давидян. Он также посоветовал не откладывать поход к врачу при появлении тёмного налёта на зубах, неприятного запаха изо рта или повышенной чувствительности.

«Внимательно отношение к себе, регулярные осмотры и гигиенические чистки помогут сберечь зубы в целости и сохранности», — заключил доктор.

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