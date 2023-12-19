Психолог Малетина заявила о важности веры детей в Деда Мороза

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Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наталия Малетина заявила, что вера ребёнка в сказочных персонажей, в частности, в Деда Мороза, очень важна.
Она отметила, что с этим связаны уровень развитие и воображения ребёнка.
Психолог добавила, что современные дети, несмотря на технологический прогресс, не отличаются от детей прошлых лет верой в чудо. Родителям, по её словам, важно поддерживать эту веру малышей.
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«В дошкольном возрасте уверенность в том, что сказочные персонажи существуют, абсолютно нормальна. Это определенный показатель развития кругозора, мышления и воображения ребенка», — поделилась в беседе с «Москвой 24» Малетина.
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Мелисса Тимофеева