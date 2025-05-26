Блогер Лерчек задолжала налоговой службе почти 30 миллионов рублей

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Instagram* @ler_chek)
Блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек) имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере свыше 28 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Чекалина Валерия Валерьевна имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 28 млн 365 тыс. 436 рублей», — сказал собеседник ТАСС.Чекалину, её бывшего муж Артём Чекалин и бизнес-партнера Романа Вишняка обвиняют в незаконном выводе средств за рубеж через продажу фитнес-марафонов.
Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Instagram* @ler_chek)
По версии следствия, они заключали договоры с иностранной компанией, перечисляя оплату на зарубежные счета, и предоставляли подложные документы в банки. Сумма незаконных операций составила около 251 млн рублей.
В материалах дела также уточняется, что Артём Чекалин не имеет налоговых долгов по ИНН.
22 мая сообщалось, что Валерия Чекалина прокомментировала исход судебного заседания и домашний арест. Блогер не согласна с решением суда. Лерчек надеялась, что в скором времени вопрос будет окончательно решен в ее пользу.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева