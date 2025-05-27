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Стал известен заработок Ильи Авербуха на бизнесе

«Страсти»: Фигурист Илья Авербух заработал на бизнесе свыше 600 миллионов рублей
Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)

Свыше 600 миллионов рублей заработал на бизнесе фигурист Илья Авербух. Как пишут «Страсти» со ссылкой на открытые источники, самым солидным является бизнес по организации ледовых шоу, а всего у спортсмена несколько компаний.
Таким образом фирма ООО «ММГ СКЕЙТИНГ» заработала за прошлый год 685,4 миллиона рублей. Чистая прибыль равна 4,1 миллиона. За год до этого доход компании был 500 миллионов, а чистая прибыль тогда составила 23,3 миллиона.

Обозреватели уточнили, что в феврале этого года бизнес Ильи Авербуха имел штраф, назначенный ФНС. Сумма составила 40 тысяч рублей. Несколько дней назад сообщалось, что Авербух имеет более тысячи штрафов за нарушение ПДД. Их общая сумма равна 1,2 миллиона рублей.

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#шоу-бизнес
#новости
#деньги
Мари Краймбрери показала редкое фото с мамой
Мари Краймбрери написала обращение к маме в её день рождения
27 мая 2025, 13:04

Мари Краймбрери (Фото: Telegram @marikraimbrery)

32-летняя Мари Краймбрери написала маме наполненные любовью слова и поделилась фото.
Певица рассказала, какую бесценную помощь ей оказывает в работе мама. Например, перед сольным выступлением дочери Людмила Жадан целую неделю по ночам расписывала кожаные куртки танцоров из группы Мари. Поп-звезда отметила, что родительница всегда поддерживала её в трудных ситуациях.

«Это всего лишь 1 процент из того, сколько ты для меня делаешь до сих пор. Я тебя люблю», — написала Краймбрери.
Звезда выложила кадр, на котором заключила в объятья любимую маму. Мари Краймбрери в красной куртке широко улыбалась. Ее мама стояла спиной к объективу камеры.

Ранее, стало известно, что Краймбрери сама стала мамой. Она и певец Дава впервые стали родителями и заявили, что это самое счастливое событие в их жизни.

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#певец
#камеры
#певица
#мама
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«Это было кошмарно»: Виктория Дайнеко о хейте в свой адрес
Виктория Дайнеко с трудом справлялась с хейтом в начале своего творчества
27 мая 2025, 13:04

Виктория Дайнеко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певице Виктории Дайнеко было тяжело справиться с хейтом в начале своего творчества. Об этом исполнительница хита «Лейла» рассказала «Пятому каналу» в кулуарах презентации альбома певицы JALAGONIA.
«Это было кошмарно, я плакала. Тогда еще не было соцсетей, были форумы и интернет-кафе. У меня даже дома тогда интернета не было. Я заходила зачем-то на форум музыкального проекта «Фабрика звезд» и читала все, что пишут обо мне люди. Мне было так горько, я не понимала — за что? Вы же меня не знаете, почему вы так сильно меня ненавидите?» — поделилась собеседница.

Позже Виктория научилась извлекать из всего этого пользу. По ее словам, люди в любом случае посылают энергию, будь то позитив или негатив. Звезда сцены заключила, что принимает эту энергию в дар. Виктория Дайнеко участвовала в пятом сезоне «Фабрики звезд» в 17-летнем возрасте и победила.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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Хирург Свиридов раскрыл, как изменилась внешность Александра Панайотова
Хирург Свиридов не исключил, что Александр Панайотов сделал липосакцию овала лица
27 мая 2025, 13:02

Александр Панайотов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Александр Панайотов не скрывает, что постоянно совершенствует свою внешность. Певец имел склонность к полноте и избыточный вес в начале карьеры, однако ему удалось сбросить 20 кг благодаря упорству и правильному питанию. Пластический хирург Сергей Свиридов заявил, что артист сделал себе несколько операций, передают «Страсти».
По мнению эксперта, Панайотов регулярно делает SMAS-лифтинг. Свиридов подчеркнул, что исполнитель мог прибегнуть к липосакции подбородка и овала лица.

Хирург пояснил, что у Александра была выраженная жировая ловушка в юности, в этом случае даже при похудении двойной подбородок может остаться. Свиридов также отметил удачный результат пересадки волос у Панайотова — данная операция значительно омолодила его внешний вид.

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#операция
#хирург
#шоу-бизнес
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Пугачева осталась без пенсии, Никита Пресняков лишился дома, Галкин* выступает за копейки: что случилось с семьей Примадонны
27 мая 2025, 12:40

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Трудности Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой после побега из страны продолжаются. Как и на что живет звездная пара, расскажет «Радио 1».
Известная всем Алла Борисовна Пугачёва — советская и российская эстрадная певица привыкла к большой славе и деньгам. Однако, сбежав со своим мужем Максимом Галкиным*, «аппетиты» пришлось сильно поубавить. Галкин* же изо всех сил старается найти дорогу к славе за рубежом, но пока, увы, безуспешно.

Наблюдатели за звездной парой в интернете считают, что беглецы все же вернутся в Россию, так как российская популярность не последовала за ними за границу.

Последние события тоже не принесли ничего хорошего артистам. Максим Галкин* за тур в Прибалтике и Израиле не рассчитывает на «большие деньги», а внук Пугачёвой — Никита Пресняков, потеряв свой дом из-за пожара в США, даже не может никому продать бабушкин особняк в России.

Сама же Примадонна, обосновавшись в Израиле, познала денежный кризис — певице отказали в пенсионном обеспечении.

Упрямство Максима Галкина*


Пытаясь оставаться «на плаву», российский артист изо всех сил старается работать, делая то, что умеет. Неловкие кривляния горе-комика на сцене оставили без внимания публику Запада. Зрители остались не в восторге, четко обозначив причины — скука и предсказуемость.

Предвзято-негативное отношение к русскому народу, зашифрованное в «шуточки» и однообразный скучный репертуар артиста больше не цепляют публику. Люди устали от стандартных схем и потеряли интерес к такого рода шоу, оставив в недоумении Галкина*.

По слухам, в нескольких странах зрители прямо во время выступления Максима Галкина* уходили со своих мест, требуя вернуть деньги. Люди не видят смысла платить за то, что можно посмотреть в интернете.
Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Галкин* же, игнорируя замечания заканчивать с концертной деятельностью, недолго переживал и решил покорить сцены в Прибалтике, рассчитывая, что ситуация примет удачный оборот. В августе он собирается дать концерты в Латвии и Литве, а после выступить на Кипре. Завершить тур он планирует выступлениями в городах Израиля. Цены на билеты недешевы и варьируются от 4400 до 6300 рублей.

Однако, даже если взять в пример заполненный зал на тысячу мест, выручка с которого составит 50 тысяч евро, следует учитывать ряд нюансов, о которых рассказал продюсер Леонид Дзюник NEWS.ru. Проценты на рекламу, эквайринг и авторские права будут оплачиваться из итоговой суммы. Кроме того, необходимо расплатиться с организаторами, выделив для них часть из заработанных 50%. Учитывая всё это, даже не самые популярные артисты договариваются на фиксированную оплату. В случае с Галкиным* — это в среднем миллион рублей за концерт.

«Где еще и как он может заработать такие деньги? На телевидении он получал 50 тысяч долларов в месяц. У него был счет индивидуального предпринимателя. Куда поступало, например, 100 тысяч рублей в месяц, на остальные доходы он налоги не платил. В Европе, Прибалтике такое просто невозможно. За все, что заработал, придется заплатить налоги», — отметил Дзюник.
Продюсер Леонид Дзюник, учитывая «бедственное» положение Галкина* и все его попытки ухватиться за любой шанс, заявил, что в Латвии комик особо не заработает и не окупится. В Юрмале уже нет такого количества отдыхающих, заполнить залы будет проблематично. К тому же в этой стране против всего русского, а юморист навряд ли сможет похвастаться знанием местного языка.

Почему Аллу Пугачёву оставили без пособий


Советская певица, переехавшая в Израиль весной 2022 года, недовольна сложившейся ситуацией из-за пенсионных выплат, которые ей не смогли выплачивать ни в Израиле, ни на Кипре. Причина — слишком высокие доходы из России и слишком дорогая недвижимость.

Пенсионное обеспечение в Израиле различается в зависимости от того, работал человек в стране или нет. Алла Борисовна, прибывшая в страну уже в пенсионном возрасте, не отработала на благо государства десять лет, поэтому на помощь может не рассчитывать. Но в стране для пенсионеров-репатриантов существует ещё одна доплата, претендовать на которую можно только в том случае, если нет другого пенсионного дохода, а он у Примадонны есть.

Хоть Пугачёва и живет за пределами России пенсия в размере 60 тысяч рублей ей все равно ежемесячно начисляется. Кроме того, звезде полагаются доплаты за звание народной артистки СССР и выступление в Чернобыле перед ликвидаторами практически сразу же после аварии, что обернулось для неё облучением.

Но даже учитывая все это, «пассивные» доходы около 28 миллионов рублей в год с музыкальных платформ за свои композиции певица получает ежегодно и без единого выступления. Старые песни, такие как «Все могут короли», «Арлекино» и «Старинные часы» всё ещё пользуются нескончаемой популярностью и продают себя сами.
Алла Пугачёва (Фото: РИА Новости/Андрей Дегтярев)

Факт «пассивных» доходов возмутил пользователей интернета и они настаивают, что Алла Пугачёва получает деньги незаслуженно, так как не является автором музыки и стихов. Поэтому критики Пугачевой хотят, чтобы ее лишили этих средств, ведь за нее композиции придумывали другие люди, но вся слава досталась ей только из-за исполнения. Несмотря на это, часть ее бывших поклонников все же просят посочувствовать бедной старой женщине. Они не спешат оправдывать ее поступков, но выражают уверенность, что думала она не своей головой.

Жизнь без популярности на Кипре сделала великую Примадонну самой обычной пенсионеркой, а не исполнительницей хитов. Поэтому пройтись свободно по улицам для нее теперь нет никаких проблем — фанатов и поклонников давно уже нет.

Не найти покупателя


Внук Пугачевой, Никита Пресняков, после пожара в США, уничтожившего его дом, едва сводит концы с концами. Успехов в карьере нет, а деньги необходимы для поддержания привычной жизни. В надежде получить средства, огромный особняк в Подмосковье, доставшийся от бабушки, уже давно стоит на продаже, периодически снижаясь в стоимости.

Но сколько бы не понижали цену, не находится покупатель, который согласился бы выкупить особняк. Дизайн дома устарел и сейчас можно приобрести что-то более годное за меньшую сумму. Кроме того, из-за отсутствия необходимой поблизости инфраструктуры поддерживать в хорошем состоянии особняк затруднительно.
Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Теперь внук Пугачевой готов отдать дом в Подмосковье за 130 миллионов рублей. В надежде найти покупателя, пришлось резко снизить цену на 22 миллиона. Но даже в этом случае сделку навряд ли получится провернуть. Слишком много проблем.

Алла Борисовна, обойдя закон, не предусмотрела, что спустя много лет пожелает избавиться от роскошного дома. Выяснилось, что хоть недвижимость и имеется, но по бумагам ее не существует. В документах числится стоимость земли — всего 11 миллионов. Это значит, что ни сдавать, ни продать жилище не получится.

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* внесен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ
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«Я в шоке. Султан Сулейман получил тюремный срок»: Ксению Бородину потряс приговор актеру сериала «Великолепный век»
Ксению Бородину потряс приговор актеру сериала «Великолепный век» Халиту Эргенчу
27 мая 2025, 12:17

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)

55-летний турецкий актер Халит Эргенч получил тюремный срок по делу о протестах в стамбульском парке Таксим-Гези в 2013 году. Российскую телеведущую Ксению Бородину потряс приговор звезде сериала «Великолепный век».
«Девочки, я в шоке. Наш султан Сулейман получил тюремный срок за дачу ложных показаний... Его приговорили к 1 году 10 месяцам. Интересно, что будет дальше с "Если король проиграет", неужели остановят съемки», — написала звезда в своем блоге.

Стоит отметить, что ведущая является фанаткой турецких сериалов. В середине мая она встретилась с Халитом Эргенчем в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина случайно встретила звезду турецкого сериала «Чукур» и обладательницу титула «Мисс Вселенная Турция» в 2014 году Дилан Дениз. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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*Запрещен в РФ
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