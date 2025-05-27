Стал известен заработок Ильи Авербуха на бизнесе

Александр Панайотов не скрывает, что постоянно совершенствует свою внешность. Певец имел склонность к полноте и избыточный вес в начале карьеры, однако ему удалось сбросить 20 кг благодаря упорству и правильному питанию. Пластический хирург Сергей Свиридов заявил, что артист сделал себе несколько операций, передают «Страсти».