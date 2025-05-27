Стал известен заработок Ильи Авербуха на бизнесе

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)
Свыше 600 миллионов рублей заработал на бизнесе фигурист Илья Авербух. Как пишут «Страсти» со ссылкой на открытые источники, самым солидным является бизнес по организации ледовых шоу, а всего у спортсмена несколько компаний.
Таким образом фирма ООО «ММГ СКЕЙТИНГ» заработала за прошлый год 685,4 миллиона рублей. Чистая прибыль равна 4,1 миллиона. За год до этого доход компании был 500 миллионов, а чистая прибыль тогда составила 23,3 миллиона.
Обозреватели уточнили, что в феврале этого года бизнес Ильи Авербуха имел штраф, назначенный ФНС. Сумма составила 40 тысяч рублей. Несколько дней назад сообщалось, что Авербух имеет более тысячи штрафов за нарушение ПДД. Их общая сумма равна 1,2 миллиона рублей.
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Обозреватели уточнили, что в феврале этого года бизнес Ильи Авербуха имел штраф, назначенный ФНС. Сумма составила 40 тысяч рублей. Несколько дней назад сообщалось, что Авербух имеет более тысячи штрафов за нарушение ПДД. Их общая сумма равна 1,2 миллиона рублей.
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Никита Кротов