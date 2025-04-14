Психолог назвала два пункта, которые помогут построить здоровые отношения

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Кажется, что в современном мире построить здоровые гармоничные отношения все тяжелее и тяжелее: у каждого человека свои принципы и удобства, от которых он не хочет отказываться.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что формулы здоровых отношений не существует.
Психолог дала несколько советов, которые помогут построить здоровые отношения.
По мнению психолога, если соблюдать эти две установки, что можно вместе в партнером двигаться дальше, а «не расходиться при каждом неверном шаге».
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«Если вам без отношений хорошо, но с отношениями еще лучше — это и есть приближенная формула», — прокомментировала она.
Психолог дала несколько советов, которые помогут построить здоровые отношения.
- Принять, что конфликты — это нормальная часть отношений. Как только вы избавитесь от этого искаженного видения реальности, вам будет легче жить развивать дальнейшее.
- Принять, что отношения приносят не только счастье. Многие думают, что если они приносят несчастье, значит, надо уходить. Но постоянное счастье в отношениях невозможно априори. Здесь важно и в горе, и в радости быть рядом.
По мнению психолога, если соблюдать эти две установки, что можно вместе в партнером двигаться дальше, а «не расходиться при каждом неверном шаге».
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Анастасия Панченко