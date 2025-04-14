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Психолог назвала два пункта, которые помогут построить здоровые отношения

Психолог Сальникова: в здоровых отношения нужно принимать конфликты
Фото: iStock/David-Prado

Фото: iStock/David-Prado

Кажется, что в современном мире построить здоровые гармоничные отношения все тяжелее и тяжелее: у каждого человека свои принципы и удобства, от которых он не хочет отказываться.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что формулы здоровых отношений не существует.

«Если вам без отношений хорошо, но с отношениями еще лучше — это и есть приближенная формула», — прокомментировала она.

Психолог дала несколько советов, которые помогут построить здоровые отношения.

  1. Принять, что конфликты — это нормальная часть отношений. Как только вы избавитесь от этого искаженного видения реальности, вам будет легче жить развивать дальнейшее.
  2. Принять, что отношения приносят не только счастье. Многие думают, что если они приносят несчастье, значит, надо уходить. Но постоянное счастье в отношениях невозможно априори. Здесь важно и в горе, и в радости быть рядом.

По мнению психолога, если соблюдать эти две установки, что можно вместе в партнером двигаться дальше, а «не расходиться при каждом неверном шаге».

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Россияне могут вернуть до 19,5 тыс. рублей налогового вычета за занятия спортом
14 апреля 2025, 12:09

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

В 2025 году из расходов на занятия физкультурой, спортом и фитнесом можно вернуть при помощи налогового вычета до 19,5 тысячи рублей. Ранее эта сумма составляла 15,6 тысячи рублей.
Об этом рассказал телеграм-канал Объясняем.рф, разместив пост, в котором содержится пошаговая инструкция, как оформить налоговый вычет за занятия спортом. Деньги возвращаются только тем, кто платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Уточняется, что максимальная сумма, с которой можно вернуть налог, в 2025 году составляет 150 тысяч рублей. Ранее эта цифра равнялась 120 тысячам рублей.

По словам главы министерства спорта РФ Михаила Дегтярёва, на сегодняшний день спорт охватывает около 80 миллионов граждан страны, а цель — к 2030 году довести эту цифру до 100 миллионов. Государство в форме налоговой льготы возвращает этим людям около 1,5 миллиарда рублей ежегодно, добавил министр.

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#рф
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Психолог объяснила, из-за чего люди попадают в нездоровые отношения и как это исправить
Психолог Сальникова: расстройства психики мешают строить здоровые отношения
14 апреля 2025, 11:29

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

В современное мире все чаще встречаешь истории, в которых отношения приносят страдания. Обычно это связано с абьюзом, токсичностью и созависимостью в паре. Но почему жертвы снова и снова выбирают жестоких партнеров, невзирая на всю боль и неприятные ощущения?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему многие люди сознательно выбирают эмоциональные качели в отношениях.

«Все эмоциональные всплески характерны для людей с симптомами психопатических расстройств: нарциссизм, абьюзивность. Это не диагнозы, но симптомы, указывающие на изменения психики. Либо потребность в эмоциях возникает из-за неумения справляться со своим отношением к обстоятельствам, которые происходят, неумение контролировать свои чувства и проявлять гибкость», — сказала эксперт.

По ее словам, неумение подстраиваться под другого — ложные карты, мешающие построить здоровые отношения, в которых люди счастливы больше, чем несчастливы.

«Здоровые отношения — очень спорный вопрос, в современном мире это, прежде всего, когда оба партнера получают удовольствия больше, чем расстройства. Какой-то формулы здоровых отношений, что все должно быть спокойно, что мужчина должен дарить цветы, нет», — заявила Сальникова.

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#психология
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Шестнадцатилетний футболист умер после тренировки
SHOT: 16-летний игрок ФК «Ротор» умер, когда вернулся домой с тренировки
14 апреля 2025, 11:23

Фото: iStock/foras05

Футболист Максим Семёнов, воспитанник волгоградского клуба «Ротор», после тренировки вернулся домой и умер. Молодому человек было всего лишь 16 лет, сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, спортсмен включил компьютер, чтобы немного поиграть. Однако, ему резко стало плохо. Парню сразу вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось — он скончался дома. Причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца.

Максим Семёнов выступал за московский футбольный клуб «Родина». Не так давно Максим дебютировал в Южной лиге ЛФЛ (любительской футбольной лиги — прим. ред.).

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#тренировки
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«Копейскому маньяку» доверили клининг
SHOT: «Копейский маньяк» работает уборщиком в психдиспансере
14 апреля 2025, 09:49

Фото: iStock/Rizky Rahmat Hidayat

Вячеслав Яиков, известный как «копейский маньяк», теперь следит за порядком и чистотой в психоневрологическом диспансере. Врачам удалось стабилизировать состояние преступника, поэтому ему и доверили такую работу, сообщает телеграм-канал SHOT.
Известно, что маньяк, который уже более 15 лет находится на принудительном лечении в смоленской психбольнице, ни разу не нарушил режим учреждения и даже научился писать (до задержания он не умел из-за олигофрении). Поэтому Яикову разрешили работать уборщиком: он подметает и моет полы, убирает снег на территории диспансера.

По данным SHOT, родные серийного убийцы добиваются его перевода в Челябинск, чтобы Яикова могла навещать 81-летняя мать. Но администрация диспансера отказывает в этом прошении, так как преступник крайне опасен. В письмах домой маньяк рассказывает, как хорошо он выполняет свою работу, что исправился и не смотрит на девушек. Пожилая мать каждый месяц отправляет ему посылки по 15 кг.

Напомним, что Вячеслав Яиков орудовал в начале 2000-х в Копейске (Челябинская область), куда переехал с матерью из Киргизии. Он нападал на девушек: сначала угощал их алкоголем, потом сбивал с ног сильным ударом, убивал и насиловал уже мёртвых. Следователи задержали «копейского маньяка» после того, как он лишил жизни двух школьниц-выпускниц.

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Россиянкам могут сократить рабочий день на час
Депутат ГД Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на час
14 апреля 2025, 09:12

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Женщинам необходимо сократить рабочий день на час, чтобы у них было больше времени на детей и семью. Так считает депутат Госдумы Игорь Антропенко, его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что дети посещают кружки дополнительного образования и спортивные секции.

«Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят и уже заявляют, что детей у них не будет», — пояснил Антропенко.

Он также обратил внимание на то, что домашние дела и забота о детях иногда вынуждают женщин увольняться. Кроме того, по словам депутата, женщине, у которой ещё нет семьи, необходим один дополнительный час, чтобы собраться на работу.

Антропенко подчеркнул, что для повышения демографии женщина не должна быть уставшая.

«Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», — заключил парламентарий.

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