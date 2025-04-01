Психолог рассказала, как смех влияет на психику человека

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1 апреля традиционно отмечается День смеха, в который принято устраивать розыгрыши друзьям и близким. Говорят, что смех продлевает жизни, правда ли это и есть ли этому доказательства?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что смех улучшает артериальное давление, расширяет объем легких и, проводя кислород в организм, положительно влияет на здоровье.
По ее словам, во взрослом состояния нет никакой эзотерики, однако смех является результатом умения противостоять стрессовым ситуациям, держать баланс конфликтов, интересов и диссонансов.
Она напомнила, что штуки всегда помогают в решении конфликтов, а заражение улыбкой приводит к доброму и хорошему настроению.
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«Смех обладает комплексом оживления: когда ребенок рождается, мама начинает корчить рожицы, смеяться, и он, заражаясь, отвечает тем же. Это в психологии называется комплексом оживления — один из параметров, по которому оценивают нормативное развитие ребенка», — рассказала эксперт.
По ее словам, во взрослом состояния нет никакой эзотерики, однако смех является результатом умения противостоять стрессовым ситуациям, держать баланс конфликтов, интересов и диссонансов.
«Нужно правильно уметь реагировать на внешние ситуации, которые нас раздражают. Когда люди смеются, они показывают свою работу над собой, умение справляться с трудностями, способность продолжать обыкновенную жизнь — то есть психологическая несломленность», — сказала психолог.
Она напомнила, что штуки всегда помогают в решении конфликтов, а заражение улыбкой приводит к доброму и хорошему настроению.
«У нас мимика содержит очень много нервных окончаний. И когда мы улыбаемся, смеемся — все эти рецепторы активизируются и лучше работают. Поэтому улыбайтесь, смейтесь по-доброму, заражая других людей своими улыбками», — заключила Сальникова.
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Анастасия Панченко