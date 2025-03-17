Психиатр раскрыл, как перестать постоянно извиняться и чувствовать вину

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Некоторые люди все время просят прощения за все свои действия. Как избавиться от вечных извинений, рассказал психиатр-психотерапевт Алексей Вилков.
Специалист пояснил, что люди, склонные к бесконечным извинениям, делают это по нескольким причинам. Однако зачастую так поступают личности с заниженной самооценкой.
Он также назвал, что причиной постоянных извинений является повышенная тревожность.
Психиатр посоветовал признать проблему, снизить уровень тревожности и начать мыслить более позитивно. Также необходимо повышать самооценку и оптимизировать образ жизни. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью специалиста.
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«Причина здесь кроется в особенностях воспитания, перенесенных травмах в детстве, когда родители часто вызывали у ребенка чувство вины, завышенное или часто неоправданное. Поэтому человек с детства привыкает все время извиняться там, где он даже и не виноват», — пояснил Вилков в беседе с «Вечерней Москвой».
Он также назвал, что причиной постоянных извинений является повышенная тревожность.
Психиатр посоветовал признать проблему, снизить уровень тревожности и начать мыслить более позитивно. Также необходимо повышать самооценку и оптимизировать образ жизни. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью специалиста.
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Элина Позднякова