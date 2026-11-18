Россиян будут спрашивать о планах завести детей каждые три года
«Известия»: Росстат сократит интервал опросов о планах завести детей до трёх лет
Опрос о репродуктивных планах россиян будет проходить раз в три года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления Минэкономразвития.
Сейчас Росстат проводит такое исследование раз в пять лет, и ближайший опрос запланирован на 2027 год. Однако в феврале 2026 года президент РФ Владимир Путин поручил сократить интервал между федеральными статистическими наблюдениями до трёх лет.
В России после завершения школьных каникул зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
В Росстате пояснили, что за пять лет планы семей могут заметно измениться, а более частые опросы помогут быстрее отслеживать новые тенденции и учитывать их при подготовке мер помощи. Репродуктивные планы — один из самых динамичных показателей, который зависит от экономических условий, мер социальной поддержки и социально-культурных трендов.
Результаты опроса нужны в том числе для контроля за реализацией нацпроекта «Семья». В проекте бюджета на 2027 год на него заложили около 2,9 триллиона рублей — примерно на 87 миллиардов больше, чем планировалось ранее.
В материале «Известий» подчеркивается, что программу следующего исследования Росстат разработает и утвердит в 2026 году, а с 2030 года отвечать на вопросы можно будет онлайн. Помимо сведений о желаемом количестве детей, собирается информация о жилищных и материальных условиях семьи. Участие в опросе добровольное, личные данные останутся конфиденциальными.