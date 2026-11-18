18 ноября 2026, 02:10

«Известия»: Росстат сократит интервал опросов о планах завести детей до трёх лет

Фото: iStock/SewcreamStudio

Опрос о репродуктивных планах россиян будет проходить раз в три года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления Минэкономразвития.





Сейчас Росстат проводит такое исследование раз в пять лет, и ближайший опрос запланирован на 2027 год. Однако в феврале 2026 года президент РФ Владимир Путин поручил сократить интервал между федеральными статистическими наблюдениями до трёх лет.



