Сбер добавит в приложение новую функцию для автовладельцев
Сбер планирует в ближайшие месяцы запустить в приложении «СберБанк Онлайн» сервис «Умная парковка». С его помощью водители смогут расплачиваться за стоянку возле офисов, торговых центров и спорткомплексов, рассказали в пресс-службе банка «Газете.Ru».
Сервис начнёт работать на платных парковках со шлагбаумами. Камера на въезде считает номер машины, после чего система откроет проезд. Сведения о стоянке появятся в банковском приложении. Пользователь сможет выбрать автоматическое списание в пределах установленной суммы или оплату с подтверждением. Для расчёта подойдут рубли и бонусы «Спасибо».
Сбер создаёт сервис вместе с компанией Hippo Parking. К запуску он охватит свыше 280 объектов сети более чем в 50 городах России. В первые месяцы после старта число доступных парковок планируют увеличить до 500 с лишним. Для подключения водителю потребуется внести сведения о машине в раздел «Авто» приложения и выбрать способ оплаты.
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