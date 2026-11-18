18 ноября 2026, 07:43

Сбер добавит в приложение автоматическую оплату парковки

Фото: iStock/Alexandr Konovalov

Сбер планирует в ближайшие месяцы запустить в приложении «СберБанк Онлайн» сервис «Умная парковка». С его помощью водители смогут расплачиваться за стоянку возле офисов, торговых центров и спорткомплексов, рассказали в пресс-службе банка «Газете.Ru».