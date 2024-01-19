Психолог Невеев объяснил тягу людей к суевериям

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят на улице Победы в городе Климовск подмосковного округа Подольск, ход работ проверили специалисты Главгосстройнадзора Московской области.

«Строительство началось в конце 2023 года. Сейчас на объекте ведут земляные работы, обустраивают фундамент и подземные конструкции», — говорится в сообщении.

Ввести новую школу в эксплуатацию планируется осенью текущего года. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Образование».



Согласно проекту, школа будет разделена на два блока — для младшеклассников и учеников средних классов. Для этих потоков предусмотрены отдельные входы. При этом доступ к таким общешкольным помещениям, как библиотека, столовая, медпункт и актовый зал, для учеников из младших и средних классов будет равным. На пришкольной территории создадут спортивное ядро и обустроят игровые площадки.

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