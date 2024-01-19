Психолог Невеев объяснил тягу людей к суевериям

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«Я думаю, что это связано с тем, что люди хотят духовный мир опредметить, благодать опредметить и желательно себе на подоконник поставить. Конечно, так не бывает. Надо понимать, что духовный мир он от материального очень сильно отличается. И поэтому, если вы хотите достижений в духовном мире, то прежде всего нужно работать над собой», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Невеев.
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