Високосный год 2024: приметы, чего стоит опасаться и как привлечь удачу

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В народе существует множество поверий, связанных с високосным годом. Считается, что он приносит неприятности и грозит катастрофами. Редакция «Радио 1» расскажет, стоит ли опасаться года с дополнительным днем в календаре и какие приметы нужно соблюдать, чтобы не накликать беду.
Високосный год: что это такое
Обычный год длится 365 дней. Однако из-за того, что Земля делает полный оборот вокруг Солнца не за полный год, а захватывает еще несколько часов сверху, то накапливается «дополнительный» день — 29 февраля. Таких часов за четыре года накапливается 24, что формирует еще одни сутки в високосном году.
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Термин «високосный» происходит от латинского слова bissextus, что означает дополнительный день.
Високосный год: народные поверья
Согласно преданиям, Касьян появился на свет в последний зимний день – 29 февраля. Он славился своими злодеяниями и жестокостью, за что был послан в ад. Один раз в четыре года он может вновь вернуться на Землю и происходит это в високосный год.
Високосный год 2024: народные приметы
Года с дополнительным днем в феврале издревле считаются неудачными. На них выпадают катастрофы, войны, политические перемены, массовые волнения и т.д. Например, предыдущий високосный год запомнился пандемией коронавируса, которая охватила весь мир. Однако для многих 2020 год был удачным, люди создавали семьи, заводили детей, получали повышение на работе или излечивались от серьезных заболеваний.
Тому, кто следует суевериям, не рекомендуется в 2024 году начинать что-то новое, совершать крупные покупки, вкладывать деньги в бизнес, планировать рождение детей. Опасной приметой считается также услышать в високосный год вой собаки. Это может привлечь болезнь или смерть. Беременным женщинам нельзя стричь волосы, покупать вещи ребенку заранее.
Что ждать от високосного 2024 года
Астрологи говорят, что следующий год будет удачным для решительных и амбициозных людей. В 2024 году могут завершиться ранее начатые конфликты, войны и кризисы. Управителем будущего года будет Солнце. Оно укажет на истинный путь человечества и поможет принять правильное решение, уверены специалисты.
Однако такие прогнозы дают не все. Некоторые астрологи разглядели в звездах предупреждения об опасности. Они уверены, что Земля встретится с новыми потрясениями в виде катастроф, природных катаклизмов.
Как привлечь удачу в високосный год 2024
Чтобы привлечь удачу в високосном году, в доме нужно увеличить количество деревянных предметов. Металла и огня следует избегать, так как они могут отпугнуть символа 2024 года – Дракона. Любые источники земли и воды напротив задобрят огнедышащего животного и принесут удачу.
Таким образом, в 2024 году свое жилище можно украсить живыми цветами в горшках, аквариумами, декоративными вазами, деревянными стульями, столами или мелкими сувенирами, выполненными из дерева.
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Камины, металлические предметы интерьера лучше оставить на будущий год.
Чтобы привлечь удачу, високосный 2024 год нужно встречать в зеленом, фиолетовом, розовом или красном цветах. Избегать стоит коричневого и белого цветов. Они могут принести скорбь и печаль. Также в високосном году следует избегать ссор, конфликтов, выяснения отношений с коллегами, близкими людьми и негативных мыслей.
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