Психолог Невеев развеял миф о языческом происхождении Масленицы

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Кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам Александр Невеев заявил, что нет никаких научных подтверждений тому, что Масленица – языческий праздник в христианской культуре.
«Есть заблуждение, сложившееся в годы так называемой кабинетной мифологии, что масленичные гуляния — это остатки древнего дохристианского культа. На самом деле нет никаких научных оснований утверждать это. И название Масленицы, и время её проведения, — всё это связано с христианством», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Невеев.
Он добавил, что сами гуляния и традиции, соблюдаемые в это время, придуманы и сформированы самим народом.
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