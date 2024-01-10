Старый Новый год 2024: история, традиции, правила и гадания

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Новый год – праздник, который с особой торжественностью отмечается практически во всех уголках планеты. За ним следует целая нерабочая неделя, а завершение выходных приходится на середину января. Именно старый Новый год принято считать завершением череды зимних каникул. Многие после этого торжества убирают ёлку и возвращаются в прежний рабочий ритм. О том, когда появился праздник, почему он так называется и как его принято отмечать, расскажет редакция «Радио 1».
Какого числа отмечают старый Новый год 2024
Старый Новый год всегда отмечается в ночь с 13 на 14 января. Его празднуют не только в России, но и в Румынии, Греции, Македонии, Сербии и ряде других стран. Праздник не является официальным, поэтому считается рабочим днем.
Почему старый Новый год так называется?
Название торжества объясняется утверждением нового календаря. То есть старый Новый год — это Новый год по старому стилю.
Старый Новый год: история праздника
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14 февраля 1918 года был выпущен декрет, согласно которому СССР отказался от юлианского календаря в пользу григорианского, принятого в большинстве стран Запада. Разница между старым и новым стилем составила 13 дней. Таким образом, привычный Новый год, еще с петровских времен отмечаемый 1 января, сместился на 13-е число. Фактически это прежний Новый год.
На сегодняшний день торжество отмечается большинством россиян, однако с меньшим размахом нежели Новый год. Для многих это символичный праздник, который завершает январские каникулы. После старого Нового года из дома выносят ёлки и снимают украшения.
Старый Новый год: традиции праздника
Вечером 13 января было принято колядовать. Считалось, что праздник нужно отметить как можно веселее, чтобы в будущем году сопутствовала удача. На старый Новый год люди наряжаются, зовут гостей, готовят праздничные блюда.
Ночь с 13 на 14 января считается лучшим временем для гаданий. Помимо ворожбы на бумаге, рисе, зеркалах, свечах и т.д., также пользуются популярностью вареники с «сюрпризом». Вместо начинки в один из вареников кладут кольца, и тот, кому он достанется вскоре обретет семейное счастье.
Приметы на старый Новый год
Если в день торжества человек получает за что-то деньги, то год будет прибыльным и удачливым. На достаток также укажет гость, который первым войдет в дом. Если это мужчина – жизнь будет в достатке.
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Как отмечать Старый Новый год 2024
Старый Новый год принято отмечать в кругу семьи. Накрывается богатый стол, важным блюдом считается поросенок. Собравшиеся должны быть празднично одеты. После завершения ужина принято выходить на улицу. В настоящее время праздник часто завершается салютами, тогда как предки сжигали сноп соломы из последнего урожая.
Святочные гадания на Старый Новый год
В ночь с 13 на 14 января темные силы отвечают на все вопросы. Считалось, что это лучшее время для гаданий. Самым популярным было гадание на крупе или рисе.
Девушка брала чашу с крупой и произносила «Скажи, судьба, чего же мне ждать: доброго или злого» и загадать желание. Затем содержимое чашки высыпалось на стол. Девице следовало сосчитать плохие зерна. Если число нечетное – желание не сбудется и наоборот.
Главным способом узнать свою судьбу считалось гадание на воске. Его растапливают в металлической миске, а в другую наливают воду. Жидкий воск выливался в чашу с водой, где он принимал различные формы. Получившиеся фигуры свободно трактовали.
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