Международный день свекрови 23 января: история праздника, особенности взаимоотношений

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23 января отмечается День свекрови, который является довольно необычным и весьма интересным праздником. Этот день посвящен отношениям между невесткой и ее свекровью. Как отмечать торжество, что подарить матери мужа и как наладить контакт, расскажет редакция «Радио 1».
День свекрови 2024: история
Торжество начало набирать популярность лишь в начале 21 века. Этому способствовало изменение социокультурных факторов и взаимодействия между современными семейными ценностями и традициями. Цель праздника состоит в том, чтобы обратить внимание на важность отношений между невесткой и матерью супруга. В День свекрови можно поблагодарить родственницу за воспитание сына, прием в семью, поддержку и заботу.
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День свекрови: традиции и обычаи
День свекрови не имеет строго установленных традиций и обычаев, как, например, День рождения или Новый год. Однако в этот праздник следует навестить свекровь и подготовить для нее символический подарок.
День свекрови 2024: как отмечать, что подарить
Свекрови можно подарить то, что пригодится в быту. Люди старшего возраста более практичные, поэтому в качестве презента можно вручить предметы, которые пригодятся на кухне, в огороде, доме и т.д. Также матери мужа можно преподнести билет в кино, театр, подарочный сертификат на процедуры в косметическом салоне, букет цветов и т.д.
23 января желательно собраться за одним столом с родителями супруга. Невестка сможет проявить свою заботу и внимание к свекрови, выполняя различные дела или помогая ей в бытовых хлопотах.
Взаимоотношения между свекровью и невесткой
Считается, что свекрови не любят невесток, придираются к ним, часто проводят нравоучения. Однако «предвзятое» отношение часто преувеличено и подобные мнения ходят в народе в контексте шуток. Вспомнить только сколько существует анекдотов про тещу.
Для тех, кто все-таки столкнулся со сложностями во взаимоотношениях со свекровью, психотерапевт Анастасия Кардиакос рассказала, как следует себя вести и где искать корень проблемы.
«Если есть проблема со свекровью, значит есть проблема с партнером. Корень проблемы будет всегда в паре. Если есть теплота к супруге, то человек проявит заинтересованность в окончании ее войны с матерью. Мужчина должен хотеть не менее невестки, чтобы отношения его жены с матерью наладились», — объяснила эксперт.
По словам психотерапевта, подобная проблема возникает с «маменькиными сынками», которые не отделились от родительницы. Войны продолжаются годами, потому что идет борьба условных «двух мам», каждая из которых лучше знает, что надеть сыну, что ему поесть и т.д.
Дополнительные сложности могут возникнуть с одинокой свекровью, которой сложно отпустить сына в свою отдельную, полноценную семью.
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Как наладить отношения со свекровью
Существуют социокультурные предпосылки войны между невесткой и свекровью. Женщина, которая приходит в семью, должна доказать, что она достойна нового статуса, достойна быть принята, а значит удержаться под критикой и выстоять нападки.
«Поэтому так установилось, чтобы члены семьи были к невестке придирчивы., это своего рода испытание. Подсознательно это до сих пор является традицией во многих семьях», — рассказала Кардиакос.
Токсичная свекровь – повод к минимизации отношений с ней. При этом важно обсудить имеющуюся проблему со своим партнером. Супругу следует тактично объяснить, почему встречи с его матерью становятся реже, при этом не обвиняя ее в негативном к себе отношении.
О том, как сказать свекрови о том, что она нарушила личные границы, слушайте в подкасте от «Радио 1» .
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