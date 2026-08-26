Психолог назвала неочевидную причину депрессии

26 августа 2026, 16:42

Психолог Никишина: Неудовлетворенность своим телом ведет к депрессии

Фото: iStock/ronstik

Идеализированные изображения в соцсетях часто не соответствуют реальным образам реальных людей. Такое расхождение порой воспринимается человеком как дефект и приводит к формированию собственной неполноценности. Об этом рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина.





В комментарии RuNews24.ru эксперт отметила, что важно разделять цели обладания тем или иным внешним видом. Когда приоритетом становится здоровье и субъективное благополучие, опираться на искусственные эталоны из цифровой среды не стоит.





«Неудовлетворенность телом трансформируется в общую неприязнь к себе, что становится катализатором ряда эмоциональных нарушений: от тревожных и фобических состояний до депрессии и расстройств пищевого поведения», — отметила Никишина.