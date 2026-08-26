Психолог назвала неочевидную причину депрессии
Психолог Никишина: Неудовлетворенность своим телом ведет к депрессии
Идеализированные изображения в соцсетях часто не соответствуют реальным образам реальных людей. Такое расхождение порой воспринимается человеком как дефект и приводит к формированию собственной неполноценности. Об этом рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина.
В комментарии RuNews24.ru эксперт отметила, что важно разделять цели обладания тем или иным внешним видом. Когда приоритетом становится здоровье и субъективное благополучие, опираться на искусственные эталоны из цифровой среды не стоит.
«Неудовлетворенность телом трансформируется в общую неприязнь к себе, что становится катализатором ряда эмоциональных нарушений: от тревожных и фобических состояний до депрессии и расстройств пищевого поведения», — отметила Никишина.
Она посоветовала оценивать отдельные части тела независимо друг от друга. Кроме того, стоит акцентирование внимание на тех элементах внешности, которые нравятся. Такой подход позволит предотвратить переход к деструктивному самовосприятию, заключила эксперт.