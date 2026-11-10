Психолог объяснила, как снова уснуть после ночного пробуждения

10 ноября 2026, 08:18

Психолог Воеводина посоветовала не смотреть на часы при ночном пробуждении

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

При пробуждении среди ночи лучше не проверять время и не брать в руки смартфон, посоветовала клинический психолог Жанна Воеводина. По ее словам, вернуть сон помогут спокойные занятия и расслабляющие упражнения. Об этом сообщает Life.ru.