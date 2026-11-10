Психолог объяснила, как снова уснуть после ночного пробуждения
При пробуждении среди ночи лучше не проверять время и не брать в руки смартфон, посоветовала клинический психолог Жанна Воеводина. По ее словам, вернуть сон помогут спокойные занятия и расслабляющие упражнения. Об этом сообщает Life.ru.
Короткие пробуждения психолог назвала естественной частью ночного отдыха. Тревога из-за оставшегося до будильника времени и попытки заставить себя уснуть способны усилить напряжение.
Если заснуть долго не удается и появляется раздражение, Воеводина предложила ненадолго подняться с кровати. Можно зажечь ночник и выбрать тихое занятие. Так кровать не начнет ассоциироваться с борьбой за сон.
Почувствовать себя спокойнее помогут привычные с детства способы, например аудиосказка. Для ощущения объятий подойдет подушка или свернутое одеяло. Специалист предложила и мысленное упражнение: вспомнить события прошедшего дня с момента пробуждения, сосредоточившись на действиях и не возвращаясь к разговорам.
При тревоге и учащенном сердцебиении психолог посоветовала обнять себя и удлинить выдох. Затем можно крепко сжать кулаки, сосчитать до десяти и постепенно расслабить руки, обращая внимание на ощущения в мышцах.
Дополнительное чувство защищенности способно дать утяжеленное одеяло. Если под ним комфортно, поверх обычного одеяла можно положить покрывало. После ссоры с партнером создать небольшую дистанцию поможет подушка между спящими.
Для подготовки ко сну Воеводина рекомендует убрать телефон минимум за полчаса до отхода ко сну, спокойно прогуляться или записать тревожные мысли в дневник. От эмоциональных фильмов и передач, включая комедии, она предложила отказаться хотя бы за час до отдыха.
Ночью специалист советует не пить много воды, чтобы лишний раз не вставать в туалет. При жажде достаточно нескольких глотков.
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