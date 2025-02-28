Психолог объяснила, почему женщины чаще первыми мирятся с мужчиной

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Психолог Наталья Наумова рассказал, почему женщины первыми идут на примирение с мужчиной после ссоры.
По ее словам, женщины часто идут первыми на контакт после ссоры с мужчиной, так как зависят от него.
Однако она добавила, что женщины могут первыми идти на примирение с мужчиной, если они более психологически грамотные и осознанные. Они демонстрируют партнерам пути решения конфликта, так как быстрее приходят в норму после ссоры.
При этом Наумова отметила, что первым мириться идет тот, кто более чувствителен к ссорам и готов пойти на уступки, чтобы завершить конфликт.
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«Если женщина, например, находится в декрете, у нее маленькие дети, она не работает, то у нее возникает страх остаться одной. Женщина находится в зависимом от мужчины положении, поэтому и первая идет на примирение», — заявила Наумова в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако она добавила, что женщины могут первыми идти на примирение с мужчиной, если они более психологически грамотные и осознанные. Они демонстрируют партнерам пути решения конфликта, так как быстрее приходят в норму после ссоры.
При этом Наумова отметила, что первым мириться идет тот, кто более чувствителен к ссорам и готов пойти на уступки, чтобы завершить конфликт.
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Элина Позднякова