Психолог раскрыл, что помогает сохранить долгие отношения

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Почти 70 миллионов рублей заложено в подмосковном бюджете на выплаты к юбилею брака в 2025 году, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. В этом году уже более 2000 семей получили выплату к юбилею. Эта инициатива позволяет поддержать супругов, которые прошли через множество испытаний вместе и сохранили семейные ценности, говорится в сообщении Министерства социального развития.
Клинический психолог Илья Суслов в беседе с «Радио 1» заявил, что все взаимоотношения между людьми уникальны и индивидуальны, и во многом главную роль играет везение.
По его словам, в супружеских ссорах и недомолвках винить стоит того, кто является инициатором, однако важно — кто первый закончил, а не начал.
Он добавил, что в браке очень важно делать друг друга счастливым, учитывая пожелания и запросы.
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«Кому-то повезло, и они действительно встретили взаимную любовь. Они психически здорово умеют договариваться, беречь друг друга, сглаживать конфликты, преодолевать препятствия», — объяснил эксперт.
По его словам, в супружеских ссорах и недомолвках винить стоит того, кто является инициатором, однако важно — кто первый закончил, а не начал.
«Иногда люди находятся в отношениях, живут 50 и более лет, но как кошка с собакой. У каждого своя жизнь. И формально — семья, а по факту семьи там может и не быть, потому что главная задача в отношениях — сделать счастливым другого. Это происходит, когда оба хотят взаимности, когда есть взаимопонимание, взаимоуважение, взаимоподдержка. И, соответственно, где есть ощущение команды, единство», — объяснил психолог.
Он добавил, что в браке очень важно делать друг друга счастливым, учитывая пожелания и запросы.
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Анастасия Панченко