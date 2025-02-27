Психолог раскрыл, что помогает сохранить долгие отношения

Почти 70 миллионов рублей заложено в подмосковном бюджете на выплаты к юбилею брака в 2025 году, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. В этом году уже более 2000 семей получили выплату к юбилею. Эта инициатива позволяет поддержать супругов, которые прошли через множество испытаний вместе и сохранили семейные ценности, говорится в сообщении Министерства социального развития.