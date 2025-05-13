Психолог перечислил причины снижения сексуальной активности в браке

Россияне отказываются от секса. Об этом свидетельствуют продажи контрацептивов. За первый квартал 2025 года они упали на 12%. Эксперты связывают это с ростом стресса и тревожности, которые снижают интерес к сексу даже у самых активных. Это подтверждается и ростом спроса на антидепрессанты. Их продажи выросли на 30%.