Психолог перечислил причины снижения сексуальной активности в браке

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К сожалению, количество разводов в России на высоком уровне.
Психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1» заявил, что удовлетворенность браком во многом зависит от сексуального влечения к партнеру.
По его словам, это все то, что можно делать самостоятельно, потому что на третьем этапе следует попытаться прочувствовать уровень своей тревоги и обратиться к специалисту.
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«Во-первых, стоит сходить к врачу, потому что это может быть следствием биологического, гормонального сбоя. На втором этапе нужно посмотреть, есть ли в паре какие-то нерешенные проблемы, постараться их решить. Даже если проблема мелкая, она накапливается и портит всю жизнь», — сказал эксперт.
По его словам, это все то, что можно делать самостоятельно, потому что на третьем этапе следует попытаться прочувствовать уровень своей тревоги и обратиться к специалисту.
«Это самый простой алгоритм, но люди разные, проблемы разные у всех. Но стоит начать все-таки с биологии. Нужно понимать, что на химическом уровне происходит в организме. Может быть, действительно, внешние факторы влияют, например, какое-то горе, и снижение сексуального влечения — нормальная реакция организма», — объяснил Идзиковский.
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Анастасия Панченко