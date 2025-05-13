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Психолог рассказала, как справиться с хронической усталостью

Психолог Сальникова: чтобы вылечить хроническую усталость надо менять режим
Фото: iStock/nikkimeel

Фото: iStock/nikkimeel

Современный мир движется на больших скоростях, и зачастую люди в погоне за своими целями забывают о своем ментальном здоровье — их настигает хроническая усталость — признанное медицинским сообществом накопленное заболевание.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» отметила, что хроническая усталость — это недуг, к которому следует относиться серьезно.

Психолог дала несколько советов, как справиться с хронической усталостью.

  1. Отнестись к этому как к заболеванию — дать себе время на выздоровление.
  2. Поменять свой режим дня — начать делать что-то по-другому, то есть начать думать иначе. Очень сложно изменить свой мозг, когда 30−40−50 лет вы думали по одному, а сейчас пытаетесь перестроить. Это сначала вызовет дополнительный стресс.
  3. Прибегнуть к помощи — это нередко медикаментозная помощь, разговор по специалистами, поддержка родственников и друзей. Не бойтесь просить помощи.
  4. Не ожидать от себя быстрых результатов — быстрый результат всегда краткосрочный. Чтобы достигнуть долгосрочный результат, нужно принять, что будут падения, провалы состояния. Именно этот прогресс — показатель того, что вы движетесь, не стоите на месте.
По словам Сальниковой, чтобы заниматься профилактикой состояния хронической усталости, очень важно отдыхать, то есть менять свою привычную деятельность и чередовать физические и умственные нагрузки.

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Сын народной артистки России Екатерины Шавриной скончался в колонии
13 мая 2025, 09:00

Фото: iStock/Boris Ipatov

Во вторник утром стало известно о смерти сына певицы Екатерины Шавриной. 62-летнего Григория не стало в колонии, в которой он находился с прошлого года.
Причиной смерти мужчины стали проблемы с сердцем. В колонии его доставили в медучреждение, но врачам не удалось спасти наследника артистки.

Как сообщает источник StarHit, Григорий скончался ещё в минувшее воскресенье.

Сын народной артистки России, создатель мужской одежды Григорий Шаврин был задержан в прошлом году в Троицке. При себе у него были наркотические вещества. В результате, суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы. Срок он отбывал в ИК-6 во Владимирской области.

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Эксперт назвала самый выгодный для отпуск месяц лета
Эксперт Санина: самым выгодным месяцем для отпуска летом является июль
13 мая 2025, 06:02

Фото: iStock/sandsun

По словам директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлии Саниной, самым выгодным месяцем для отпуска летом является июль. Об этом эксперт рассказала в беседе с RT.
«Если рассматривать период с июня по август 2025 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь», — заявила агентству эксперт.

Как объяснила Санина, выгодность месяца определяется количеством в нем рабочих дней. Чем их меньше, тем выгоднее работнику брать отпуск. При этом согласно закону, число выходных и рабочих дней не влияет на заработную плату сотрудника, у которого есть оклад.

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#выходные
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В Бурятии введен режим ЧС из-за лесных пожаров
13 мая 2025, 04:58

Фото: iStock/Toa55

Власти Бурятии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального значения на фоне лесных пожаров в республике. Об этом сообщает местное агентство лесного хозяйства в своем telegram-канале.
«Решением республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории лесов республики с 13 мая введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, доступ в лес закрыт», — передает ведомство.

В агентстве напомнили об административной или уголовной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфакс» рассказал, что в четырех российских регионах прогнозируется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. В их число вошли Волгоградская, Иркутская и Саратовская области. Последней в списке оказалась республика Бурятия.

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#чс
#пожары
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Мигрантов начнут учить поведению в России
Баринов: в РФ начнут интегрировать мигрантов в российское общество
13 мая 2025, 02:57

Фото: iStock/vichinterlang

По словам главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова, в пяти субъектах России в ближайшие дни заработают адаптационные центры для трудовых мигрантов. Этим Баринов поделился с «Известиями».
«В адаптационных центрах будут рассказывать о культуре, истории, традициях страны и правилах поведения. В будущем такие центры станут обязательными для трудовых мигрантов», — объяснил Баринов изданию.

Глава ФАДН пояснил, что такой подход позволит снизить напряженность в тех регионах, где зафиксирован высокий миграционный поток. Первые центры появились в Татарстане, Хабаровском крае, Якутии, Кемеровской и Челябинской областях.

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#центры
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Депутат Антропенко: важно поддерживать продюсеров, снимающих фильмы про СВО
13 мая 2025, 01:53

Фото: iStock/shironosov

По словам депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Игоря Антропенко, российским продюсерам, снимающим фильмы про СВО, нужно оказывать поддержку. Об этом политик заявил РИА Новости.
«В настоящее время важно поддерживать российский кинематограф и продюсерские центры, которые снимают фильмы про СВО - не только художественные, к примеру, "Алдан", но и документальные, отражающие события происходящего в настоящее время - "Кто кроме нас". Или фильмы, о которых надо говорить и показывать в школах, - "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца"», — рассказал депутат агентству.

Антропенко отметил, что те, кто посмотрел «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца», навсегда поменяли свое представление о спецоперации на Украине.

Помимо этого депутат рассказал и о том, на каких он воспитывался фильмах. Это было кино о Великой Отечественной войне, которое Антропенко показывает своим детям.

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