Психолог рассказала, как справиться с хронической усталостью

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Современный мир движется на больших скоростях, и зачастую люди в погоне за своими целями забывают о своем ментальном здоровье — их настигает хроническая усталость — признанное медицинским сообществом накопленное заболевание.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» отметила, что хроническая усталость — это недуг, к которому следует относиться серьезно.
Психолог дала несколько советов, как справиться с хронической усталостью.
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Психолог дала несколько советов, как справиться с хронической усталостью.
- Отнестись к этому как к заболеванию — дать себе время на выздоровление.
- Поменять свой режим дня — начать делать что-то по-другому, то есть начать думать иначе. Очень сложно изменить свой мозг, когда 30−40−50 лет вы думали по одному, а сейчас пытаетесь перестроить. Это сначала вызовет дополнительный стресс.
- Прибегнуть к помощи — это нередко медикаментозная помощь, разговор по специалистами, поддержка родственников и друзей. Не бойтесь просить помощи.
- Не ожидать от себя быстрых результатов — быстрый результат всегда краткосрочный. Чтобы достигнуть долгосрочный результат, нужно принять, что будут падения, провалы состояния. Именно этот прогресс — показатель того, что вы движетесь, не стоите на месте.
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Анастасия Панченко