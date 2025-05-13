Психолог раскрыл, как антидепрессанты влияют на либидо

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Россияне отказываются от секса. Об этом свидетельствуют продажи контрацептивов. За первый квартал 2025 года они упали на 12%. Эксперты связывают это с ростом стресса и тревожности, которые снижают интерес к сексу даже у самых активных. Это подтверждается и ростом спроса на антидепрессанты. Их продажи выросли на 30%.
Психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1» заявил, что масштабных исследований в области зависимости стресса и сексуального желания нет.
По его мнению, сексуальное желание — саморегулирующийся процесс, однако, чем выше тревога, тем ниже удовлетворенность брака, и наоборот.
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«Либидо при антидепрессантах падает, но надо отметить, что и при депрессии либидо падает. И когда жизнь становится лучше, либидо может и не поменяться. Стресс в мире присутствует непрерывно, но я не могу сказать, что тревожность растет. Тревожность примерно на одном и том же уровне, и она во многом обусловлена именно личностными вопросами и проблемами», — сказал эксперт.
По его мнению, сексуальное желание — саморегулирующийся процесс, однако, чем выше тревога, тем ниже удовлетворенность брака, и наоборот.
«Но здесь корреляционные связи. Люди разные, поэтому фазы либидо — это индивидуально. Совет — серьезно относиться к своему организму и сигналам от него. Потому что абсолютно не важно, что с вами происходит (падает либидо, болит нога, некомфортно спать, тревога) — если вам что-то не нравится, и оно не проходит за короткий срок, то это повод с этим начать разбираться. Очень тяжело решать проблемы, когда они уже обросли чем-то побочным», — объяснил психолог.
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Анастасия Панченко