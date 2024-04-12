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«Эмоции нужно проживать»: К чему может привести гипернакопление

Психолог Кардиакос рассказала, как проживать эмоции, чтобы они не накапливались
12 апреля 2024, 09:00
Фото: istock/master1305

Фото: istock/master1305

В беседе «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос напомнила, что испытывать разные эмоции – это нормально.
«Всего, по доказательствам психологов, существует 11 фундаментальных эмоций: вина, гнев, интерес, отвращение, печаль, презрение, радость, смущение, страх, стыд и удивление. Людям, которым сложно понять, что они чувствуют, можно рассмотреть эмоциональный круг Плутчика – это одна из простейших эмоциональных палитр, которой мы пользуемся», – сказала специалист.

Эмоции нужно, по мнению эксперта, выражать, иначе они накопятся и проявятся в чём-нибудь другом.



«Например, вспышки гнева: если мы её своевременно узнаём и выражаем, то у нас не происходит гипернакопления. Более сложные эмоции мы можем проживать дольше, потому что за секунду их не выразить, например, боль от утраты – тут нужно достаточно времени, чтобы прожить эту эмоцию», – объяснила собеседница.

Также Анастасия Кардиакос поделилась способами выражения эмоций, заявив, что делать это нужно обязательно.

«Выражение эмоций может быть адресованным, например, испытываем радость – словами сказать или обняться, то есть продолжить эмоции. Мы выражаем эмоцию в её ближайшем временном ориентире. Испытала я грусть – поплакала, чтобы не накапливалось, не фонило. Испуг можно передать тоже словами, это не всегда легко, но можно проговорить, что ты испугался, покричать, побить подушку», – поделилась специалист.

Психолог отметила, что любую эмоцию нужно продолжить через чувствования, слова, движения, тогда интенсивность снизится и станет легче.

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#психолог
#страх
#эмоции
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В лесопарках Котельников проводят противопожарные рейды
12 апреля 2024, 09:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Рейды, направленные на выявление нарушителей правил пожарной безопасности, проводятся в лесопарках городского округа Котельники в связи с началом весенне-летнего пожароопасного периода, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рейдах принимают участие сотрудники отдела гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности, а также лесного хозяйства администрации округа, работники Подольского филиала Мособллеса и общественники», — говорится в сообщении.
Жителям и гостям округа напоминают, что штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для физических лиц составляет от 40 до 50 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв напомнил, что леса занимают около 43% всей территории Подмосковья, и отметил важность противопожарных работ.

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#котельники
#лесные пожары
#пожарная безопасность
#рейды
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«Если экипаж не против»: пилот объяснил, когда можно заниматься сексом в самолёте
Экс-пилот Пырков: секс на борту самолёта допустим, ведь это не курение
12 апреля 2024, 08:24

Фото: iStock/frentusha

Экс-пилот Nordwind Максим Пырков заявил, что заниматься сексом на борту самолета можно, если экипаж не против. Об этом Пырков сообщил в эфире YouTube-шоу «CLASS — портал про знание!».
Бывший командир воздушного судна отметил, что ранее сталкивался с подобным случаем и дал разрешение на интимную близость в полете. По его словам, к нему подошла бортпроводница и сообщила, что среди пассажиров есть молодожёны, которые хотят заняться сексом на борту самолёта.

Свою просьбу пара объяснила тем, что для них это своеобразная «галочка», однако мешать они никому не хотят, поэтому просят у экипажа разрешения. Пилот пояснил, что интим в самолете — это «не курение», поэтому он не отказал молодоженам в их просьбе.

Пырков поделился, что в правилах разрешение или запрет на секс на борту обычно не прописывают, поэтому члены экипажа могут самостоятельно решать эти вопросы.

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#любовь
#отношения
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Путин: необходимо выделить средства на развитие космической ядерной энергетики
Путин поручил выделить финансы на развитие космической ядерной энергетики
12 апреля 2024, 05:15

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину с «Роскосмосом» и «Росатомом» принять решения о выделении с 2024 года финансов на развитие космической ядерной энергетики. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Средства необходимо выделить в рамках федерального проекта «Развитие космической ядерной энергетики России». В рамках этого поручения особое внимание необходимо уделить развитию имеющегося научно-технического потенциала в области космической ядерной энергетики.

Доклад необходимо представить до 15 июня, ответственным выступает премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Путин заявил о возможности возвращения к проекту стамбульского договора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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#развитие
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#энергетика
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ЦБ протянет пенсионерам «вторую руку»: юрист рассказал, спасёт ли это от мошенников
Юрист Соловьев: механизм «второй руки» дает защиту пенсионерам от мошенников
12 апреля 2024, 02:32

Фото: istock / richard johnson

Закрепление механизма «второй руки» для борьбы с мошенничеством в отношении пожилых граждан на законодательном уровне позволит упорядочить эту сферу. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с «Прайм». Инициативу поддержал Банк России.
Обсуждения необходимости получения согласия близкого родственника или доверенного лица на перевод средств шли давно, но вызывали много споров. Идея подвергалась критике за «нарушение прав человека» в принятии решений и ограничение операций банковской системы.
«Но время показало, что более эффективной защиты, чем правило «второй руки», пока еще никто не придумал», — отметил юрист.
Соловьев добавил, что в последнее время злоумышленники активизировались, и их главной мишенью являются пожилые люди, которые регулярно попадаются старые и новые уловки.

Как считает эксперт, главное в обмане пенсионеров — заинтересовать и вызвать доверие, после чего жертва не может соскочить с крючка и послушно отправит мошенникам все деньги. Только второй человек в процессе взятия кредита или перевода денег может разрушить всю схему мошенников, подытожил Соловьёв.

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Евродепутаты устроили демарш из-за Украины
Депутаты ЕП устроили демарш против Совета Евросоюза, требуя помощи Украине
12 апреля 2024, 01:45

Фото: istock / butenkow

Депутаты Европарламента устроили демарш на планерной сессии в Брюсселе, отказавшись утверждать бюджетные расходы Совета Евросоюза на 2024 год под предлогом недостаточных усилий по обеспечению Украины системами противоракетной обороны. Об этом сообщила пресс-служба ЕП, передает ТАСС.
«Депутаты Европарламента согласились (515 голосов за, 62 — против, 20 воздержались) отложить голосование по закрытию бюджета до следующего пленарного заседания, ожидая решения государств-членов предоставить Украине системы противоракетной обороны», — сказано в заявлении Европарламента.
Парламентарии с оговорками, но в итоге утвердили расходы Еврокомиссии, которые составляют 95% бюджета Евросоюза.

9 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что власти Украины «отчаянно просят» у объединения передать им новые системы ПВО. Как утверждает Боррель, сейчас Киев нуждается хотя бы в 7-ми батареях ЗРК Patriot.

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#депутаты
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#киев
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Путин прокомментировал запуск «Ангара-А5»
Путин назвал хорошим событием успешный пуск «Ангары-А5»
12 апреля 2024, 00:39

Фото: Роскосмос

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» значимым событием, передает ТАСС.
«Это еще один этап развития космической отрасли в России», — отметил глава государства.
Российский лидер упомянул и другое важное для России и Белоруссии событие в космической сфере.

«Вернулись на Землю наши космонавты. [В том числе] первая женщина-космонавт из Белоруссии», — заявил Путин.
11 апреля с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Ангара-А5». Кадры запуска опубликовал «Роскосмос». Перед этим полет отменяли два раза, однако глава космической корпорации Юрий Борисов называл это «обычным явлением».

Ранее «Роскосмос» признал удачным первый пуск «Ангары». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#космонавты
#ракеты
#рф
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В Китае начали отказываться от поставок украинской кукурузы
Bloomberg: Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров
12 апреля 2024, 00:28

Фото: istock / vovashevchuk

Китайские импортеры сельхозпродукции отказались от 4 из 5 партий кукурузы с Украины. Их поставки были запланированы с апреля по июнь. Аналогично могут поступить с последующими заказанными партиями. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным издания, такие меры связаны с поступившим 2 апреля от таможенных органов Китая предписанием предпринимателям ввозить меньше импортной кукурузы на территории, которые попадают под протекционистские правила таможни. Как считают власти, это должно помочь избежать избытка предложения на внутреннем рынке и поддержать производителей сельхозпродукции в Китае.

Ряд импортеров успел забронировать крупные объемы поставок до поступления распоряжений со стороны правительства, что теперь приводит к отмене заказов, отметили источники издания.

До этого сообщалось, что КНР ввела санкции против двух компаний из США за поставки оружия Тайваню. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Троекуровском кладбище простились с оперным певцом Кунгуровым
В Москве состоялась церемония прощания с оперным певцом Кунгуровым
11 апреля 2024, 23:32

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с заслуженным артистом РФ, оперным и эстрадным певцом, звездой шоу «Голос» Евгением Кунгуровым. Об этом сообщает РИА Новости.
Проститься с Кунгуровым пришли концертный директор артиста Сергей Пудовкин, певица Зара, певец и композитор Игорь Наджиев, друзья, коллеги и близкие.

В ходе церемонии звучали композиции в исполнении Кунгурова. В центре прощального зала стоял гроб с телом певца, к которому несли цветы. Около гроба находился портрет Кунгурова.

Кунгурова скончался вечером 8 апреля. Супруга обратилась к правоохранителям после тревожного сообщения. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили певца под окнами дома. В последнее время Кунгуров находился в депрессии и злоупотреблял спиртным.

Ранее стало известно, что на 58-м году жизни скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#похороны
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Обновление Пироговского шоссе закончится в 2025 году
11 апреля 2024, 23:02

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Реконструкцию Пироговского шоссе в Мытищах завершат в III квартале 2025 года. Сейчас она выполнена более чем на треть, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Сотрудники ведомства проверили ход работ на участке автодороги «Виноградово – Болтино – Тарасовка» протяжённостью более 2 км.
«Масштабные работы по расширению дороги начали в октябре 2022 года. Сегодня инспекторы фиксируют 35% строительной готовности объекта. Рабочие переустраивают газопровод, инженерные коммуникации, возводят путепровод через железнодорожные пути», – рассказали в ведомстве.
Дорожное полотно расширят до четырёх полос, вдоль трассы установят шесть автобусных остановок и шумозащитные экраны. Предусмотрено обустройство тротуара вдоль всего участка - он будет освещён, как и проезжая часть.

До Олимпийского проспекта проложат велодорожку, а в сторону Мытищинской хорды пройдёт велопешеходная зона.

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#подмосковье
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