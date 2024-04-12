«Эмоции нужно проживать»: К чему может привести гипернакопление

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В беседе «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос напомнила, что испытывать разные эмоции – это нормально.
«Всего, по доказательствам психологов, существует 11 фундаментальных эмоций: вина, гнев, интерес, отвращение, печаль, презрение, радость, смущение, страх, стыд и удивление. Людям, которым сложно понять, что они чувствуют, можно рассмотреть эмоциональный круг Плутчика – это одна из простейших эмоциональных палитр, которой мы пользуемся», – сказала специалист.
Эмоции нужно, по мнению эксперта, выражать, иначе они накопятся и проявятся в чём-нибудь другом.
«Например, вспышки гнева: если мы её своевременно узнаём и выражаем, то у нас не происходит гипернакопления. Более сложные эмоции мы можем проживать дольше, потому что за секунду их не выразить, например, боль от утраты – тут нужно достаточно времени, чтобы прожить эту эмоцию», – объяснила собеседница.
Также Анастасия Кардиакос поделилась способами выражения эмоций, заявив, что делать это нужно обязательно.
«Выражение эмоций может быть адресованным, например, испытываем радость – словами сказать или обняться, то есть продолжить эмоции. Мы выражаем эмоцию в её ближайшем временном ориентире. Испытала я грусть – поплакала, чтобы не накапливалось, не фонило. Испуг можно передать тоже словами, это не всегда легко, но можно проговорить, что ты испугался, покричать, побить подушку», – поделилась специалист.
Психолог отметила, что любую эмоцию нужно продолжить через чувствования, слова, движения, тогда интенсивность снизится и станет легче.
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